Kwietniowy rajd rynku długu wymazuje się

Do 4,58 proc. rosło w poniedziałkowe popołudnie oprocentowanie polskich papierów dziesięcioletnich, a to oznacza, że było już o 5 pkt baz. wyżej od ubiegłotygodniowego zamknięcia. W porównaniu z końcem marca wzrost sięga aż 44 pkt baz. Co więcej, dochodowość polskich obligacji dziesięcioletnich jest najwyżej od początku kwietnia, kiedy rynek zaktualizował – wsłuchując się w zapowiedzi z RPP – oczekiwania odnośnie do obniżek stóp procentowych w Polsce. Przypomnijmy, że na majowym posiedzeniu RPP zdecydowała o cięciu stóp o 50 pkt baz. Przewodniczący Adam Glapiński podkreślał jednak, że taki ruch nie musi od razu oznaczać początku cyklu obniżek.