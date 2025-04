Dobre perspektywy dla obligacji

Podobny efekt powinien być widoczny w przypadku obligacji skarbowych o zmiennym kuponie. Rozpoczęcie cyklu obniżek może prowadzić do spadku marż kredytowych tych instrumentów, które stanowią punkt odniesienia zarówno dla inwestorów, jak i dla spółek poszukujących takiej formy finansowania.

Ważny koszt obsługi

Istotnym elementem wpływającym na decyzje przedsiębiorstw jest łączny koszt obsługi obligacji, który składa się z marży przypisanej do danej emisji oraz stawki WIBOR. W ostatnich latach to właśnie WIBOR stanowił istotną część oprocentowania obligacji, co zniechęcało wiele firm do sięgania po tę formę finansowania.

– Spadek WIBOR-u, następujący w ślad za obniżkami stóp procentowych, powinien zostać dostrzeżony przez spółki. Część z nich, która dotychczas patrzyła na rynek obligacji „z boku”, może ponownie rozważyć emisję jako atrakcyjną alternatywę do innych źródeł finansowania – podsumowuje Witkowski.

Na emisję obligacji decydują się spółki różnej wielkości. Również te największe, mimo iż mają relatywnie łatwy dostęp do finansowania bankowego. W ostatnim kwartale obserwowaliśmy m.in. emisje papierów przez spółki takie jak P4, który wyemitował swoje pierwsze zielone obligacje o wartości 700 mln zł, czy Benefit Systems, gdzie obligacje o wartości 1 mld zł stanowią jeden z elementów finansowania zapowiedzianej akwizycji w Turcji. Program emisji obligacji o wartości do 1 mld zł niedawno zapowiedziała też Żabka.