Krótkoterminowe papiery firm zyskały na atrakcyjności

Po drugie, są przesłanki, by sądzić, że w przyszłości Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, co będzie miało wpływ także na wysokość oprocentowania od obligacji korporacyjnych, bo zdecydowana większość z nich to papiery o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce referencyjnej (WIBOR, a w przyszłości POLSTR). A to oznacza, że z czasem rentowność obligacji o dłuższych terminach zapadalności i tak się obniży. Być może nawet do nieatrakcyjnych poziomów, jeśli pamiętać, że obecnie oferowane są inwestorom obligacje o historycznie niskich marżach, a przyszłość może przynieść jednocześnie spadek stawek referencyjnych i wzrost ryzyka kredytowego. Co może oznaczać, że w przyszłości, np. za dwa–trzy lata, oferowane inwestorom marże będą wyższe niż dziś.

Bolączki rynku

Kalkulując zakupy na rynku wtórnym, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę kilka czynników, szczególnie istotnych w przypadku obligacji o krótkim terminie zapadalności. Najważniejszym z nich jest cena. 0,5 pkt proc. w cenie zakupu w przypadku obligacji zapadających za pół roku zmienia rentowność o 1 pkt proc. Ponieważ spready na Cataliście należą do szerokich, skorzystanie z najlepszej oferty sprzedaży może obniżyć rentowność nawet o kilka punktów procentowych w porównaniu ze złożeniem własnej oferty zakupu.

Poza tym bliskie terminy zapadalności podnoszą też efektywną stopę podatkową, co jednak można wykorzystać, inwestując w ramach IKE (brak podatku) i kupując papiery przecenione właśnie ze względu na rozliczenia podatkowe.