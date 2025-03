Wysokie potrzeby pożyczkowe wstrzymają umocnienie obligacji

Ogromne inwestycje w USA

Szymański zwraca uwagę, że przez ostatnie lata wzrost gospodarczy w USA napędzany był deficytem, a teraz, w dobie dodatnich realnych stóp procentowych, koszt obsługi długu jest wysoki. Do tego według wyliczeń VIG C/Quadrat TFI wpływ amerykańskich taryf na tamtejszą inflację może wynieść 0,5 pkt proc., podczas gdy widać gdzieniegdzie sygnały hamowania amerykańskiej gospodarki. To – zdaniem zarządzających – nie jest środowisko pozytywne dla obligacji. – Potrzeby pożyczkowe w USA również są duże i choć nowa administracja próbuje ciąć wydatki, to efekty tych działań zobaczymy za mniej więcej rok. Rynek obligacji zostanie zasypany nowymi emisjami, a to z kolei będzie globalnie oddziaływać na ich rentowności i hamować spadki. Trzeba zapomnieć o wyczekiwanej hossie na rynku obligacji – twierdzi Krawczyk.

Zarządzający nie oczekują jednak recesji w USA, natomiast gospodarka światowa rozwija się ich zdaniem poniżej potencjału. – W USA ludzie zaczynają się bać o gwałtowny wzrost cen. Fed naszym zdaniem będzie przekładał inflację ponad wzrost gospodarczy. Krótko mówiąc, jeśli nie dojdzie do gwałtownego pogorszenia gospodarczego, Fed będzie skupiał się na inflacji. Naszym zdaniem wchodzimy w fazę uporczywości inflacji, tymczasem rynki długu teraz to całkowicie ignorują – twierdzi Krawczyk.

Według Szymańskiego polskie akcje nadal notowane są z około 20-proc. dyskontem do indeksu rynków wschodzących (bez Chin), podczas gdy w ostatnich latach zdarzało się nawet 50-proc. odchylenie. – Jest jeszcze potencjał do domykania tej luki, ale raczej ograniczony – mówi prezes VIG/C-Quadrat TFI. Z kolei wyceny akcji z bardzo wysokich zeszły w ostatnim czasie do wysokich, aczkolwiek wśród mniejszych firm spadki były niekiedy znacznie silniejsze od benchmarku. – Amerykańskie spółki planują wydatki na technologię rzędu około 300 mld dolarów, na co pozwalają im generowane zyski. Nie wierzymy zatem w scenariusz recesji – twierdzi Szymański.