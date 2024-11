Kruk celował w 100 mln zł, ale zastrzegł sobie możliwość zwiększanie oferty do 125 mln zł. Z opcji tej skorzystał, bo i popyt po raz kolejny dopisał. Inwestorzy złożyli zapisy na papier o wartości 329 mln zł, a to oznacza, że mimo zwiększonej puli redukcja zapisów wyniosła 62 proc.

- To pierwsza emisja sześcioletnich obligacji w ramach prospektowej oferty dedykowanej inwestorom indywidualnym. Po raz pierwszy też skorzystaliśmy z opcji zwiększenia liczby oferowanych obligacji, którą zastrzegliśmy w warunkach emisji i na co pozwolił wysoki wolumen zapisów. W ten sposób mogliśmy przydzielić maksymalną liczbę oferowanych papierów o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł– komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Doceniamy zaufanie inwestorów, którego dowodem jest tak duże zainteresowanie obligacjami Kruka. Na bieżąco analizujemy nasze zapotrzebowanie na finansowanie i nie wykluczamy emisji kolejnych serii obligacji. W ramach XI Programu, w okresie do września 2025 roku, możemy jeszcze zaoferować papiery dłużne do łącznej kwoty 700 mln zł. Pozyskane finansowanie ułatwia nam kontynuację rozwoju na czterech dużych rynkach europejskich i dalszą transformacją cyfrową Kruka - podkreśla Krupa.

Obligacje mają wzięcie

Obligacje Kruka od dłuższego czasu cieszą się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów. We wcześniejszej ofercie, które opiewała na 75 mln zł, także była potrzebna była redukcja zapisów. Wtedy wyniosła ona 82 proc. Redukcjami kończyły się także ostatnie emisje obligacji innych windykatorów, takich jak Kredyt Inkaso czy też firmy Best.