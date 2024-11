Firma windykacyjna Kruk chce iść za ciosem i po ostatnim sukcesie emisji obligacji, z której pozyskała 75 mln zł, szykuje się do kolejnej emisji. Spółka chce zaoferować obligacje inwestorom indywidualnym o łącznej wartości 100 mln zł. Możliwe jest jednak zwiększenie skali emisji do 125 mln zł. Oprocentowanie 6-letnich obligacji będzie zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,0 punktu procentowego w skali roku.

Sukces Kruka zachętą

- Emisja, którą przeprowadziliśmy miesiąc temu cieszyła się nadspodziewanie dużym zainteresowaniem, stąd tym razem – w zależności oczywiście od naszych potrzeb, dopuszczamy możliwość zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji ze 100 mln zł do maksymalnie 125 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP2 będą trwały od 6 do 19 listopada– komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Po trzecim kwartale 2024 mieliśmy bardzo dobre wyniki: 959 mln zł zysku netto, 1643 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności i bezpieczny poziom zadłużenia 2,5 dług finansowy netto do EBITDA gotówkowa. Skupiamy się na dalszej transformacji cyfrowej i rozwoju na czterech dużych rynkach europejskich – podkreśla Krupa.

W trakcie ostatniej emisji obligacji Kruka inwestorzy indywidualni złożyli zapisy o wartości 434 mln zł. Oznacza to, że redukcja zapisów wyniosła prawie 83 proc. Na papiery dłużne windykatora zapisało się 1665 inwestorów.