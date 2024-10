Dlaczego mamy wybrać obligacje, jeśli lokaty mają porównywalne oprocentowanie?

Faktycznie, klient jest często skłonny założyć lokatę roczną na swoje oszczędności, ale chce na przykład kupić obligacji skarbowej, detalicznej, rocznej, czyli w sytuacji, gdy mamy dokładnie ten sam horyzont, bo albo nie zna instrumentu, co jest najczęstszym powodem, albo właśnie nie wie, co będzie, gdy trzeba będzie wcześniej się z tego wycofać. Paradoksalnie może być łatwiej wycofać się z obligacji, niż z lokaty, bo gdy zrywamy lokatę, to z reguły tracimy wszystkie odsetki, a z obligacji możemy się wycofać nie w całości, tylko na przykład w części, no a nawet jeśli w całości, no to tylko zapłacimy tą wysokość kary, a reszta odsetek zostaje dla nas. Jeśli popatrzymy na obligację roczną, detaliczną, one w tej chwili dają 5,75 proc., przy czym trzeba pamiętać, że to jest obligacja zmiennoprocentowa, czyli to oprocentowanie jest zależne od głównej stopy procentowej NBP, więc to się oczywiście może zmienić. W przypadku lokaty mamy pewność tej stopy zwrotu, ale z drugiej strony, gdy mamy obligację trzyletnią, która jest oprocentowana na 5,95 proc. i to jest oprocentowanie stałe, to przez najbliższe 3 lata co roku dostajemy te 5,95 proc., żadnej takiej lokaty na rynku nie ma.

W Polsce można znaleźć oferty obligacji, nie tylko polskich, ale z wielu krajów na świecie, w tym oczywiście obligacje USA. Czy warto interesować się tymi zagranicznymi obligacjami, nawet jeśli by niektóre z nich miały lepsze oprocentowanie niż polskie?

Odpowiedź nie jest taka oczywista. Uważam, że dla inwestorów początkujących to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że specyfika tych instrumentów zagranicznych, nawet obligacji rządowych, niemieckich czy amerykańskich, polega na tym, że one się zachowują inaczej niż te obligacje polskie. Na tych zagranicznych obligacjach można przejściowo ponieść straty. Zresztą nie trzeba daleko szukać, wystarczy popatrzeć na to, nie wiem, jak się zachowywały ceny obligacji, jak się zachowywały nawet fundusze obligacyjne na przykład w roku 2022, gdy wszędzie na świecie stopy procentowe były podnoszone. Trzeba mieć podstawową wiedzę, że jeśli idziemy w stronę instrumentów notowanych na giełdzie, to przy niesprzyjających warunkach przez jakiś czas możemy mieć stratę. Oczywiście jeżeli traktujemy tę naszą inwestycję długoterminowo, czyli wystarczająco długo poczekamy, to tę stratę pewnie odrobimy, ale to jest znowu kwestia odpowiedniego horyzontu czasowego. Nie mówiąc o tym, że jeśli mówimy o obligacjach zagranicznych, to jeszcze dochodzi kwestia walutowa, czyli ryzyka zmiany kursu walutowego.

A jaka jest różnica między inwestowaniem w same obligacje, a inwestowaniem w fundusze obligacyjne?

Fundusz obligacyjny ma w portfelu różne rodzaje obligacji. Gdy nie chcemy się zastanawiać, którą obligację konkretnie kupić, bo nie mamy czasu na poznawanie oferty, to fundusz inwestycyjny jest taką odpowiedzią, bo to on za nas wybierze co tam w tym portfelu ma być. Na plus przemawia oczywiście kwestia kwot, bo żeby kupić jednostkę funduszy, to naprawdę wystarczy mieć 50-100 złotych. Żeby kupić obligacje, to detaliczna obligacja skarbowa kosztuje 100 złotych, a obligacja notowana to jest co najmniej 1000 złotych. Więc jak mówimy o naprawdę małych kwotach, no to zdecydowanie fundusz, a nie konkretna obligacja. Przy czym tu też znowu bardzo zwracam uwagę na to rozróżnienie, że fundusze inwestycyjne, obligacyjne inwestują w obligacje notowane na rynku, natomiast inwestor indywidualny ma możliwość kupienia tych detalicznych obligacji skarbowych, czego żaden fundusz nie może.