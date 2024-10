Drugi szturm Buffetta na japońskie wyspy

Jednocześnie potencjalne wejście Buffetta w inne sektory może być czynnikiem stabilizującym rynek ostatnio charakteryzujący się intensywną zmiennością z powodu niepewności politycznej i wahań kursu jena.

Po wielkiej sierpniowej wyprzedaży wyceny japońskich banków i firm ubezpieczeniowych spadły. Wskaźniki cena/zysk dla ubezpieczycieli i banków z indeksu Topix wynoszą odpowiednio 9 i 10,1 w porównaniu z 12,1 i 12,4 na początku lipca.

Takashi Ito, starszy strateg w Nomura Securities Co., także wskazuje, że Buffett może zainteresować się akcjami japońskich firm finansowych. Podkreśla ich silne fundamenty i standardy pasujące do oczekiwań amerykańskiego miliardera.

Do strategii Buffetta mogą pasować m. in. takie instytucje finansowe jak Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. and Sompo Holdings Inc. Temu sektorowi może pomóc zwrot w polityce Banku Japonii i rosnące stopy procentowe, wskazują eksperci.

Buffett zostanie przy swoich inwestycjach

Jednak niektórzy znawcy strategii Buffetta sądzą, że nadal będzie koncentrował się na spółkach handlowych, czego dowodem ma być wyprzedaż akcji Bank of America znajdujących się w portfelu Berkshire Hathaway.

- Nie wyobrażam sobie aby kupował akcje japońskich banków, kiedy pozbywa się walorów tego sektora w USA, rynku który dobrze rozumie- powiedział agencji Bloomberga Mineo Bito, szef Bito Financial Service, który często uczestniczy w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy BH.