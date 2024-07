Jak zauważa finansista, w USA cały drugi kwartał stał pod znakiem negatywnych niespodzianek w danych makroekonomicznych. Osłabienie wśród inwestorów optymizmu co do koniunktury gospodarczej widać gołym okiem i według specjalisty można się spodziewać, że ta tendencja się utrzyma, wspierając obligacje skarbowe z rynków bazowych. Wszystko dlatego, że w warunkach spowolnienia pole do łagodzenia polityki pieniężnej będzie większe.

- Zakłada się, że zmiany stóp procentowych przekładają się na kondycję gospodarki z opóźnieniem sięgającym od 4 do nawet 6 kwartałów, a to oznacza, że w scenariuszu spowolnienia obniżki początkowo nie zdołają wesprzeć koniunktury– ocenia Nowicki, według którego umocnienie obligacji na rynkach bazowych, przekładałoby się także na lepsze zachowanie tych papierów w Polsce.

Polskie obligacje skarbowe kupowali inwestorzy zagraniczni? Eksperci odpowiadają

Jak zauważa Paczuski z UNIQA TFI, również krajowe dane nie wskazują na silne ożywienie, co przy niskiej ze względu na wakacje płynności pozwala obligacjom zyskiwać na wartości. Jego zdaniem choć umocnienie na rynku obligacji zbiegło się w czasie z przeceną akcji na giełdzie, to oba ruchy niekoniecznie były ze sobą powiązane.

- Moim zdaniem giełda w Warszawie spisywała się gorzej na tle innych parkietów, bo słaba forma Joe Bidena napędzała obawy, że do Białego Domu wróci sceptyczny wobec Ukrainy Donald Trump. Jednak na polskie obligacje niekoniecznie musiało to mieć wpływ – ocenia ekspert UNIQA TFI.

Nieco innego zdania jest Filip Nowicki z Superfund TFI, którego zdaniem na umocnienie krajowych obligacji nie bez wpływu pozostały przetasowania w portfelach obecnych w Polsce inwestorów zagranicznych. Jak tłumaczy specjalista, można postawić tezę, że część z nich przesunęła kapitał w ramach polskiego rynku z akcji do obligacji.