Goldman Sachs: Na drugie półrocze najlepszy zdywersyfikowany portfel

W globalnej gospodarce realizuje się trudny jeszcze do niedawna do wyobrażenia scenariusz miękkiego lądowania – oceniają w prognozie półrocznej specjaliści Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Na świecie tempo wzrostu spowolni do zgodnego z długoterminową tendencją, a lekko hamować będą także USA, a dodatkowo utrzyma się ryzyko związane z napięciami geopolitycznymi. W tej sytuacji zdaniem Alexisa Deladerriere’a rynki akcji będą utrzymywały się w tendencji bocznej.

– Inwestorzy powinni skupiać się na najlepszej jakości spółkach, których wyniki są najbardziej odporne na osłabienie koniunktury. Ostatnie lata pokazały inwestorom, że zaangażowanie na rynku trzeba utrzymywać cały czas, a nie próbować stosować timing – zauważał na telekonferencji ekspert, odpowiedzialny w GSAM za rozwinięte rynki akcji i strategie ESG.

Cięcia Fedu wesprą obligacje o stałym oprocentowaniu

W największej gospodarce świata ceną za odporność widoczną w wynikach spółek i danych makroekonomicznych – zwłaszcza tych z rynku pracy – będzie powolniejsze ustępowanie inflacji. To sprawi, że łagodzenie polityki przez Fed będzie uzależnione od bieżących danych, jednak nie powinno przeszkodzić mu w sięgnięciu po pierwszą obniżkę stóp już we wrześniu. Spadek kosztu pieniądza powinien wspierać obligacje o stałym oprocentowaniu, a na atrakcyjności tracić powinny depozyty i papiery skarbowe o krótkich terminach zapadalności.

– Dla takich obligacji inwestorzy powinni znaleźć miejsce w portfelach, dbając jednocześnie o ich dywersyfikację – oceniała Lindsay Rosner, odpowiedzialna w GSAM m.in. za obligacje.

Jak tłumaczy specjalistka, obligacje charakteryzują się niższymi oczekiwanymi stopami zwrotu, ale jednocześnie obniżają ryzyko całego portfela. Warto także sięgnąć po obligacje korporacyjne, jednak ze względu na oczekiwane osłabienie koniunktury ograniczając się do tych emitowanych przez najsolidniejsze spółki. Tymczasem wśród rynków akcji specjaliści towarzystwa najlepiej oceniają perspektywy rynku amerykańskiego.