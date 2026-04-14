Budujący w kilkunastu miastach i obchodzący 25-lecie działalności deweloper w 2025 r. zaksięgował 236 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, o 2,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 5,78 zł. W grudniu akcjonariusze otrzymali 2,94 zł dywidendy zaliczkowej.

Reklama Reklama

Murapol przekazał mniej mieszkań, ale o znacznie lepszej rentowności

Murapol wypracował w 2025 r. 1,26 mld zł skonsolidowanych przychodów, o 5,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł jednak o 5 proc., do 422 mln zł.

Podstawowa działalność deweloperska przyniosła 1,1 mld zł przychodów, o 6,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Murapol wydał klucze do 2,65 tys. lokali, o ponad 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 32,4 do 36,5 proc., zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o prawie 5 proc., do niemal 403 mln zł.

Uzupełniający biznes, generalne wykonawstwo dla segmentu PRS, przyniósł w 2025 r. 156,1 mln zł przychodów i 19,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wzrost o odpowiednio 8 proc. i 6,6 proc.) rok do roku.

Grupa wypracowała 311 mln zł gotówki operacyjnej wobec 100,3 mln zł rok wcześniej.

– W 2025 r. osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki finansowe, potwierdzające stabilność naszego modelu biznesowego oraz zdolność do generowania powtarzalnych przepływów pieniężnych. Istotnie zwiększyliśmy marże na przekazanych mieszkaniach względem poprzedniego roku oraz utrzymaliśmy bezpieczną pozycję gotówkową, opartą na solidnych przepływach operacyjnych i zdywersyfikowanych źródłach finansowania. W IV kwartale 2025 r. pomyślnie zamknęliśmy refinansowanie naszego zadłużenia bankowego. Do dyspozycji grupy na koniec ubiegłego roku były linie kredytowe w łącznej kwocie 550 mln zł. W 2025 r. kontynuowaliśmy także aktywność na rynku kapitałowym, realizując emisję obligacji o wartości 100 mln zł. Jednocześnie konsekwentnie realizujemy politykę dzielenia się wypracowanymi wynikami z akcjonariuszami, kolejny rok z rzędu wypłacając łączną dywidendę na poziomie ok. 200 mln zł – skomentował Przemysław Kromer, członek zarządu ds. finansowych.

W 2026 r. Murapol spodziewa się przekazać około 3 tys. lokali.

Murapol bez preferencyjnych systemów płatności za mieszkania

Deweloper w I kwartale sprzedał umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 735 lokali, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej i o 4 proc. mniej niż w IV kwartale. Na koniec marca miał 218 aktywnych umów rezerwacyjnych, a w ofercie ponad 3,8 tys. mieszkań (wobec 4,2 tys. na koniec roku).

W całym 2025 r. Murapol znalazł nabywców na 2856 lokali, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Spółka nie sprecyzowała celu sprzedaży na 2026 r. – Patrzymy z optymizmem na pozostałą część roku, w której oczekujemy przyspieszenia zarówno sprzedaży, jak i realizacji projektów – powiedział prezes Nikodem Iskra. – Jako jeden z nielicznych dużych deweloperów utrzymujemy konserwatywne podejście do płatności, stosując wyłącznie standardowe harmonogramy deweloperskie, bez korzystania z systemów 10/90 czy 20/80. Wynik ten potwierdza atrakcyjność naszej oferty oraz doskonałe dopasowanie do potrzeb nabywców – podkreślił.

Murapol wyceniany jest na 1,58 mld zł, kurs to 38,8 zł wobec 36,7 zł rok wcześniej, przy czym w 2025 r. inwestorzy otrzymali łącznie 4,91 zł na akcję dywidend.