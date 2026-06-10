"Faktycznie wypłacona dywidenda będzie pomniejszona o kwotę uprzednio wypłaconej zaliczki. Zaliczka została wypłacona na 1 858 708 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N w kwocie 743 483 200 zł, tj. 400 zł na akcję" – czytamy w komunikacie.

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Na dywidendę składają się: zysk netto osiągnięty w roku obrotowym od 1 lutego 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. w łącznej kwocie 1,62 mld zł oraz 55,72 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego z zysków z lat ubiegłych, podano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 r. W roku obrotowym 2025 (luty 2025 – styczeń 2026) spółka miała 23,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.