Kwota 71,98 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 7 września, a termin wypłaty na 25 września 2026 r. Dywidendą objęte są 3 301 042 akcje.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Firmy Benefit Systems wciąż w trendzie. Kolejne rekordy notowań Operator kart sportowych wyznacza nowe rekordy hossy. To jedna z najmocniejszych pozycji w drugiej linii spółek w tym roku.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.