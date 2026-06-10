Odnosząc wycenę z rekomendacji do ceny ze środowej sesji na poziomie ok. 96 zł, akcje dystrybutora m.in. akcesoriów samochodowych i rowerów mają ponad 30 proc. potencjał wzrostu. Raport wydano przy cenie wynoszącej 95,1 zł.

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Autorzy rekomendacji zwracają uwagę, że otoczenie biznesowe na przełomie 2025/26 nie było zbyt sprzyjające, a Oponeo zbudowało duży zapas (wzrost o 70 proc. rok do roku) w oczekiwaniu na wprowadzenie ceł antydumpingowych, co dotąd się nie wydarzyło. – Wydaje się, że otoczenie biznesowe (wzrost cen opon) powinno być dużo bardziej sprzyjające dla posiadającego duży zapas Oponeo. Pomimo mocnej sprzedaży spółka utrzymuje wysoki stan zapasów. Kurs złotego w ostatnim czasie się ustabilizował, ceny najważniejszych dla produkcji surowców (kauczuki, butadien) rosną, a co najważniejsze, można wreszcie spodziewać się wprowadzenia ceł antydumpingowych już w połowie bieżącego roku – wskazują analitycy biura.

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Oczekują, że to mogą być dobre warunki dla osiągnięcia dobrych wyników, ale co ich zdaniem ważniejsze – dalszego wzmocnienia pozycji rynkowej Oponeo. Dodatkowym potencjalnym motorem wzrostu może być sprzedaż poza Polską. – Spółka zapowiada w tym roku próbę rozruszania modelu sprzedaży za granicą (obecnie stanowi 14 proc. sprzedaży Grupy) – zauważają analitycy.

Ponadto zwracają uwagę na dynamicznie rosnące Dadelo (Oponeo posiada w nim 59 proc.), działające w biznesie rowerowym. – Początek roku to wzrost sprzedaży o 72 proc. i poprawiona marża brutto. Oczekujemy że EBIT w tym roku wzrośnie o 70 proc. i będzie miał 25 proc. udziału w całości wyniku – szacują.

Tekst jest skrótem rekomendacji BM PKO BP dla Oponeo.pl opracowanej na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorem jest Piotr Łopaciuk. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 9 czerwca, o godz. 16:58.