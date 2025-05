Wiosenne ożywienie na rynku działek. W cenie mniejsze, uzbrojone parcele

Jak dodaje, w Katowicach ceny działek budowlanych są wciąż stosunkowo wysokie, co wynika z ograniczonej dostępności gruntów, ale też atrakcyjności dla inwestorów.

Do negocjacji

Średnie ceny ofert działek budowlanych w 384 lokalizacjach w Polsce analizuje portal Nieruchomosci-online.pl. Serwis wziął pod lupę stolice regionów, gminy tworzące główne aglomeracje oraz miasta średniej wielkości. – Trudno mówić o jednoznacznym trendzie. Dużo zależy od specyfiki lokalnego rynku. Porównując kwiecień 2025 r. z kwietniem 2024 r. wzrost średniej ceny w ofertach notowaliśmy w 204 lokalizacjach, spadek w 86, a w 94 można mówić o stabilizacji – wahania cen mkw. wynosiły dosłownie kilka zł w górę lub w dół – mówi Bieńkowski. – Biorąc pod uwagę miasta wojewódzkie, gdzie działki budowlane są bardzo drogie, a ich podaż zwykle ograniczona, to w 11 z nich ceny ofert w kwietniu były wyższe niż rok temu. Przeciętne stawki wzrosły tam od kilkunastu do 70 zł za mkw.

Serwis podaje, że średnia oferowana cena mkw. działek budowlanych w Warszawie w kwietniu br. to 758 zł, o 48 zł więcej niż rok temu. We Wrocławiu przeciętne ceny mkw. parceli wzrosły w ciągu roku o 72 zł, do 565 zł, w Krakowie o 14 zł, do 494 zł. W Katowicach ceny spadły o 80 zł, do 451 zł za mkw., w Szczecinie – o 35 zł, do 383 zł, a w Lublinie – o 20 zł, do 382 zł za mkw.

Z analiz cen działek budowlanych oferowanych w serwisach Morizon.pl i Gratka.pl wynika, że najdroższe parcele są w województwie mazowieckim – średnia cena oferty to 431 zł/mkw., a w Warszawie – 1324 zł/mkw. W woj. pomorskim przeciętna cena w ofercie działek to 323 zł/mkw., a w woj. wielkopolskim to 284 zł/mkw. W woj. kujawsko-pomorskim to 163 zł/mkw., warmińsko-mazurskim – 150 zł, a podkarpackim 138 zł/mkw.

Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka, najwyższe ceny ofert osiągają działki w centrum i w prestiżowych dzielnicach willowych dużych miast. – Działki mierzące zaledwie kilkaset metrów bywają tam wyceniane nawet na kilka milionów złotych – podaje. Ekspert zaznacza, że to zwykle punkt wyjścia na drodze do transakcji.