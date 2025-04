Boom przy metrze. Ile za mieszkanie obok kolejki?

Dyrektor z GH Development ocenia, że rejony stacji metra są jednym z najbardziej pożądanych adresów. – Popyt na tak zlokalizowane mieszkania jest bardzo duży – mówi. – Mieszkań przy metrze szukają rożne grupy nabywców: pracujący w centrum Warszawy single, którzy cenią sobie szybki dojazd do pracy, uczelni, restauracji i miejsc rozrywki, rodziny z dziećmi, ale też inwestorzy, bo mieszkania przy metrze to doskonała lokata kapitału – zapewnia Michał Szałajko. Lokale z takim adresem bardzo dobrze się wynajmują.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży w Bouygues Immobilier Polska, dopowiada, że dobra lokalizacja i skomunikowanie osiedla z innymi częściami miasta to najważniejsze kryterium wyboru mieszkania. A metro, jak dodaje, jest gwarancją dobrej komunikacji. Bouygues Immobilier Polska oferuje niemal 220 lokali w pięciu inwestycjach na warszawskim Bemowie, w pobliżu budowanych stacji drugiej linii metra – Chrzanów i Karolin. Najszybciej (I i III kw. 2026 r.) będą oddane mieszkania na osiedlach Lumea 3 i Lumea 6, gdzie do kupienia zostało 11 mieszkań o powierzchni 90–109 mkw. W II kw. 2027 r. firma ma oddać mieszkania na osiedlu M Bemowo 3, a w III kwartale 2027 roku – w Viva Cité i Viva Cité 2. – Tu oferta mieszkań jest największa: od kawalerki o metrażu 25,7 mkw. po mieszkania pięciopokojowe od 92 do 108 mkw. Średnie ceny na bemowskich osiedlach Bouygues Immobilier Polska to 16 tys. mkw.

Dyrektor Grabowski przypomina, że planowany przez miasto termin zakończenia prac przy drugiej linii metra to 2026 r., więc przyszli mieszkańcy budowanych osiedli będą mogli z niej korzystać niedługo po wprowadzeniu się do mieszkań. – Osiedla na Bemowie budujemy od kilku lat. W tej dzielnicy zrealizowaliśmy już 12 inwestycji. Większość w odległości od pięciu do 15 minut spaceru od stacji metra Chrzanów lub Karolin – mówi Grabowski.

Marcin Jańczuk z sieciowej agencji Metrohouse potwierdza, że przy linii metra skupia się dużo nowych inwestycji. – Dobrym przykładem jest krańcowa stacja metra Młociny, gdzie ciąg ulicy Sokratesa to nowe budownictwo z ostatnich lat. Ceny ofertowe nowszych lokali sięgają tam ok. 20 tys. zł za mkw. – podaje Jańczuk. – Także na Bemowie obserwujemy wysyp budownictwa deweloperskiego. W tej dzielnicy ceny mieszkań zaczynają się od ok. 17 tys. zł za metr.

Zagraniczny najemca

Ekspert Metrohouse potwierdza, że mieszkania przy linii metra to także dobry produkt inwestycyjny – na wynajem. – Jeśli stawki najmu lokali są zbliżone, to w pierwszej kolejności wynajmują się mieszkania z dobrą komunikacją. O takie też zwykle pytają klienci spoza Polski, którzy stanowią coraz większą grupę najemców – zauważa.