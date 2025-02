Brak wsparcia dla rynku pierwotnego może zmobilizować klientów

Zdaniem Gosza prawdopodobnie rzeczywiste ceny transakcji i tak będą przekraczać ustalone limity, ale nadwyżka będzie płacona przez nabywców w sposób nierejestrowany, a tylko cena w akcie notarialnym będzie odpowiadała limitowi. – Tym samym obecni właściciele takich mieszkań staną przed szansą zamiany swojego lokum na nowocześniejsze, a takie zjawisko mogłoby wpłynąć na wzrost popytu na rynku pierwotnym. Trudno jednak oszacować skalę takiego zjawiska – konkluduje.

– Propozycja Ministerstwa Rozwoju i Technologii w części dotyczącej dopłat do kredytów to rozwiązanie salomonowe – za wszelką cenę unikające bezpośredniego pobudzania rynku pierwotnego w największych miastach, ale jednocześnie mającego silny komponent „własnościowy” – co i tak, poza największymi miastami, wpłynie na ceny na rynku pierwotnym: ceny na rynku pierwotnym nie są oderwane od rynku wtórnego – mówi Tomasz Puzyrewicz, dyrektor departamentu emisji obligacji w DM Navigator. – Szczęśliwie – i to duży plus tego programu – nie są to już pieniądze zrzucane z helikoptera na rozgrzany rynek mieszkaniowy – dodaje.

Zdaniem Puzyrewicza element programu mówiący o wsparciu budownictwa społeczno-komunalnego będzie miał zapewne wpływ na ceny najmu tańszych mieszkań, a zatem w dalszej kolejności – będzie mógł obniżyć lekko ceny w sektorze popularnym.

– Wymieniana przez ministerstwo liczba 15 tys. mieszkań komunalno-społecznych jest znacząca w kontekście obecnego stanu: w latach 2014–2023 średnio oddawano do użytku 3 tys. mieszkań komunalnych i społecznych rocznie w skali całego kraju. Ostatnim razem ta liczba przekroczyła 10 tys. w 2006 r. Odnosząc to do całego rynku – 15 tys. mieszkań komunalno-społecznych to 7,5 proc. lokali mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2024 r. To już znaczący udział, jednak na rynku mieszkaniowym lokalizacja ma najważniejsze znaczenie. Zatem kwestia zasadnicza – czy w największych miastach samorządy będą dysponowały odpowiednimi gruntami do wdrożenia tego programu – dodaje.

Publiczne środki, a korzyści?

Aleksandra Gawrońska, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w JLL, ocenia, że propozycje resortu rozwoju w zakresie wspierania budownictwa własnościowego są dość zaskakujące.