Planowanie: ryzyko paraliżu inwestycji się oddala?

Reforma planistyczna z 2023 r. nakazuje gminom sporządzenie planów ogólnych do końca tego roku. Bez planu ogólnego od 1 stycznia 2026 r. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania oraz wydawanie „wuzetek” nie będzie możliwe. Szkopuł w tym, że dotrzymanie terminu – z uwagi na ogrom formalności i szczupłe zasoby kadrowe wielu urzędów i instytucji – jest nierealne. Same gminy alarmują o tym od dawna. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało właśnie nowelizację przesuwającą termin sporządzenia planów ogólnych do połowy 2026 r. Samego projektu noweli jeszcze nie ma, resort chce, by rząd przyjął projekt do końca marca.