5 mld euro zainwestowano w nieruchomości komercyjne w Polsce

O ile 2023 r. należał do inwestorów oportunistycznych (łowcy okazji z dużym apetytem na ryzyko) i value-add (nastawienie na popracowanie nad wydobyciem wartości nieruchomości), o tyle w ubiegłym wzrosła rola inwestorów core i core+ (zakup najlepszych nieruchomości, mały apetyt na ryzyko, nastawienie głównie na zwrot z czynszów – plus oznacza, że po część i na wzrost wartości), szczególnie w stolicy. Niemniej popyt na starsze nieruchomości z potencjałem do dalszej konwersji pozostaje silny.

Wraca zainteresowanie biurowcami poza stolicą. Na 45 transakcji 13 dotyczyło miast regionalnych wobec 2 rok wcześniej. Kolejnym trendem jest przejmowanie biurowców na własność przez najemców, w tym instytucje publiczne.

Również 1,6 mld euro, o 372 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2019 r., popłynęło na rynek nieruchomości handlowych. Tu, podobnie jak w biurach, nastąpił wzrost udziału transakcji prime. Za połowę wartości transakcji odpowiadała firma NEPI Rockcastle, która powiększyła portfel polskich galerii o Magnolia Park we Wrocławiu i Silesia City Centre w Katowicach. Dużą transakcją była sprzedaż portfela centrów przez Cromwell czeskiemu Star Capital Finance.

Wciąż pożądanym formatem są parki handlowe – w 2024 r. Na 32 transakcje na rynku 12 obejmowało tego typu obiekty.

Magazyny zdetronizowane, ale i tak w górę

W magazynach ulokowano 1,3 mld euro, o 127 proc. więcej niż w 2023 r., kiedy to ten sektor odpowiadał za połowę wartości transakcji. W 2024 r. dominowały transakcje portfelowe, w tym o skali europejskiej. Obserwowanym trendem jest zwiększanie się różnicy cen nieruchomości zgodnych z ESG a tymi starszymi.

Wartość transakcji na rynku PRS eksperci Avison Young oszacowali na 344 mln euro, o 270 proc. więcej niż rok wcześniej. Zawarto 12 transakcji, głównie w Warszawie. Nowym graczem na rynku jest Lew Investment, który kupił projekt Urban Home od G City w Krakowie. Zawarto jedną transakcję portfelową - sprzedaż przez City Living portfela mieszkań w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy.