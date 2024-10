Sprzedający mieszkania przestają bujać w obłokach. Są przeceny

W przypadku mieszkań z trzema pokojami kwartalne korekty były nieco mniejsze – wynosiły 1–3 proc. w dół. Odnotowano je w Białymstoku (minus 1,8 proc., ponad 9,8 tys. zł/mkw.), Katowicach (3,4 proc., 8,6 tys. zł), Kielcach (3,4 proc., 9,2 tys. zł), Łodzi (2,8 proc., ponad 8,5 tys. zł), Olsztynie (3,1 proc., ponad 8,6 tys. zł), Opolu (1 proc., niemal 9,1 tys. zł), Rzeszowie (1,3 proc., 10,4 tys. zł) i Szczecinie (1,3 proc., 9,5 tys. zł/mkw.).

W dwóch miastach średnia cena ofertowa „trójek” lekko wzrosła. Chodzi o Bydgoszcz (2,4 proc., ponad 8 tys. zł/mkw.) i Lublin (1,7 proc., ponad 10,2 tys. zł/mkw.). W pozostałych ośmiu miastach ceny się „zamroziły” – wahania są kosmetyczne, mniejsze niż 1 proc.

Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl, oceniając III kwartał na rynku mieszkań, mówi o znaczącej zmianie w stosunku do I połowy roku. – Wtedy obniżki były rzadkie i nieśmiałe – podkreśla. – Dziś mamy pewne zdezorientowanie, zarówno wśród kupujących, jak i sprzedających. Część osób nie wie, co robić w oczekiwaniu na zapowiadany przez rząd program mieszkaniowy „Na start”. Jeszcze inni czekają, bo liczą na to, że zapowiadana na przyszły rok obniżka stóp procentowych stanie się faktem – dodaje. Jak mówi Bieńkowski, obecnej sytuacji nie powinniśmy odczytywać jako zapaści w mieszkaniówce. – Po prostu sprzedający mieszkania, widząc trudną sytuację na rynku, w końcu urealniają oczekiwania cenowe. Powoli rozumieją, że bez obniżek nie będzie klienta – wyjaśnia.

Łukasz Wydrowski, prezes agencji Estatic Nieruchomości, potwierdza, że sprzedający mieszkania na rynku wtórnym coraz bardziej otwierają się na negocjacje. – Ostateczna cena zależy od kilku kluczowych czynników: atrakcyjności lokalizacji, stanu technicznego mieszkania, jakości oferty oraz wyjściowej wyceny – tłumaczy. Im mniej atrakcyjna nieruchomość, tym większe możliwości uzyskania rabatów. – W najtrudniejszej sytuacji są dziś właściciele mieszkań wymagających remontu lub położonych w mniej prestiżowych miejscach, jak sypialniane dzielnice i przedmieścia Gdańska, Krakowa, Poznania czy Warszawy – ocenia Wydrowski. – To oni udzielają największych procentowo rabatów w czasie negocjacji – zauważa. Doskonale obrazuje to przykład sprzedaży dwupokojowego mieszkania w Pruszczu Gdańskim. – Właściciel obniżył cenę ofertową z 550 tys. zł do 500 tys. W rozmowach z nabywcą zszedł o kolejne niemal 10 proc., aby ostatecznie sprzedać lokal za 460 tys. zł – opowiada Łukasz Wydrowski. Ale są sprzedaże z cenami transakcyjnymi wyższymi niż ofertowe. Np. nabywca mieszkania przy ul. Kołobrzeskiej na gdańskim Przymorzu zdecydował się dopłacić 25 tys. zł, aby zagwarantować sobie transakcję. – Ten lokal sprzedał się w zaledwie tydzień, co pokazuje, że profesjonalnie przygotowane oferty z atrakcyjnym adresem mogą zyskać na wartości nawet w okresie spowolnienia na rynku – zauważa prezes Estatic Nieruchomości.

Regularne korekty

Edyta Krakowiak, pośredniczka z Warszawskiej Giełdy Lokali i Nieruchomości (WGLiN), zauważa, że kupujący szukają przede wszystkim mieszkań na dobrze skomunikowanych z centrum miasta osiedlach, blisko terenów zielonych. W stolicy lubią takie dzielnice, jak Mokotów, Wola, Ochota i Śródmieście. – Dla wielu kupujących priorytetem jest dobra komunikacja (metro, tramwaje, autobusy). Klienci wybierają głównie mieszkania o dobrym standardzie, gotowe do zamieszkania bez większych nakładów finansowych – mówi Edyta Krakowiak. Jak dodaje, niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i mieszkania dwupokojowe.