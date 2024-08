Inwestorzy coraz chętniej lokują w nieruchomości długoterminowo

Krzysztof Misiak, szef Cushman & Wakefield w Polsce, zwraca uwagę na zmianę podejścia. Rodzimi inwestorzy to często przedsiębiorcy działający w innych branżach, którzy szukają sposobu ulokowania nadwyżek. – Dotąd aktywni byli oni raczej na rynkach deweloperskich – mieszkaniowych, parków handlowych czy małych biur, czyli w sektorze zapewniającym wyższe zwroty przy wyższym ryzyku, do którego są jako przedsiębiorcy przyzwyczajeni. Widzimy jednak, że tacy ludzie zaczęli się interesować gotowymi produktami inwestycyjnymi, kupowaniem budynków po dość okazyjnych cenach, np. na potrzeby funduszy dywidendowych – mówi Misiak. – Teraz mamy bardzo ciekawą sytuację, bo z jednej strony mamy mocną walutę, a stopy procentowe w euro spadły, co dla polskiego inwestora, który ma przychody w złotych i chce się zabezpieczyć na produkcie w euro, stwarza dobrą okazję. Prowadzimy bardzo dużo rozmów, z których widać dalsze zainteresowanie polskiego kapitału nieruchomościami. Czy jednak na koniec 2024 r. utrzyma się 10-proc. udział rodzimego kapitału w wartości transakcji, czyli według naszych szacunków około 400 mln euro? Zobaczymy. Jest popyt na produkty dywidendowe, część inwestorów czeka na ustawę o REIT-ach, by założyć sensowną podatkowo platformę. Niektórzy zakładają takie platformy w innych jurysdykcjach – w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Liczymy na rządzących, bo REIT-y mogłyby przynieść skokowy wzrost udziału rodzimego kapitału w transakcjach – dodaje.

Potrzebne instrumenty

Czy REIT-y to główny sposób na aktywizację rodzimego kapitału?

– REIT-y to najlepszy znany na świecie sposób na aktywizację inwestorów indywidualnych. Jest to najbardziej typowy sposób na demokratyzację inwestowania w nieruchomości komercyjne przy przyjaznych rozwiązaniach podatkowych – mówi Marcin Mędrzecki. – Trudno jednak powiedzieć, czy to sposób jedyny. Dogodne ramy prawne bez szeroko zakrojonego programu edukacji potencjalnych inwestorów odnośnie do możliwych korzyści, jak i ryzyka, mogą się okazać niewystarczające w krótkim terminie. Więksi inwestorzy prywatni prawdopodobnie zadowoliliby się korzystnymi dla nich rozwiązaniami podatkowymi, ale wydaje się, że nie zmieniłoby to w istotny sposób skali zaangażowania Polaków w inwestowanie w nieruchomości komercyjne w kraju.

Michał Berski, szef sektora magazynowego w CBRE, zaznacza że REIT-y nie muszą być jedynym sposobem na aktywizację rodzimego kapitału. – Przykładem jest rynek czeski, który jest bardzo rozwinięty. Istnieją na nim regulacje, które pozwalają na większą skalę w uproszczony sposób pozyskiwać kapitał od lokalnych podmiotów, np. zgodnie ze schematem, z jakim w Polsce działa inPZU. Inwestor może ulokować nawet 500 zł, podczas gdy w Polsce nie ma na to struktury prawnej – mówi Berski.