W I połowie 2026 r. deweloperska grupa zaksięgowała ponad 816 mln zł przychodów, o 76 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 52 proc., do 247 mln zł.

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701 mln zł przychodów i 220 mln zł zysku wypracował segment mieszkaniowy, to o odpowiednio 123 i 107 proc. więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki większej liczbie przekazanych lokali. Biznesem mieszkaniowym zajmuje się notowany oddzielnie Archicom, który przedstawił sprawozdanie już wcześniej.

Pozostałe segmenty to usługi dla platform PRS i akademikowej oraz nieruchomości komercyjne. Mają one wpływ na przychody i zysk brutto ze sprzedaży, ale co do zasady Echo jest deweloperem i czerpanie przychodów z najmu nie jest celem.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 113 mln zł wobec 121 mln zł pod kreską rok wcześniej. Jak zawsze u deweloperów posiadających nieruchomości komercyjne wpływ na wyniki operacyjne ma aktualizacja wyceny portfela. Rok wcześniej było to prawie 150 mln zł straty, w I połowie 2026 r. 3,8 mln zł na plusie.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 20,7 mln zł wobec 199 mln zł straty rok wcześniej.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 275 mln zł wobec 110 mln zł rok wcześniej.

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Kolejne rekordy w mieszkaniówce. Na radarze Trójmiasto, a Katowice z wozu

Prezes Nicklas Lindberg podtrzymał, że Archicom w tym roku celuje w sprzedaż 3,2-3,5 tys. mieszkań, a w kolejnym zaatakuje poziom 4 tys. W I połowie 2026 r. firma podpisała 1,32 tys. umów. Motorem wzrostu jest zwiększanie udziału mieszkań z segmentu popularnego w ofercie. Przy czym popularnego w przypadku grupy Echo/Archicom nie oznacza najtańszej półki. W tej chwili to już docelowy poziom 50 proc. oferty wobec 35 proc. dwa lata wcześniej. Grupa mocno stawia na Warszawę, cały czas obserwuje Trójmiasto jako kolejny rynek do opanowania, za to działalność w Katowicach będzie na razie wygaszona.

Echo dalej rozwija platformę PRS Resi 4 Rent (ma 30 proc. i funkcję nadwornego budowniczego). Po sprzedaży w tym roku 5,3 tys. mieszkań platformie Vantage Rent, w tej chwili R4R liczy 2,8 tys. mieszkań i ma prawie 1 tys. w budowie. Echo będzie cyklicznie odbudowywać zasób platformy i sprzedawać wynajęte mieszkania docelowym inwestorom.

Trwa też budowa platformy akademikowej StudentSpace. To 1,2 tys. łóżek w Krakowie, do których w tym roku akademickim dołączy 1,1 tys. łóżek w Warszawie. Platforma stawia na te dwa miasta.

Echo będzie kontynuować działalność w segmencie deweloperskim, koncentrując się na ścisłym centrum Warszawy (tzw. CBD), gdzie popyt jest silny, a podaż niewielka. Trwa stawanie AFI Tower w warszawskim superkwartale Towarowa 22 realizowanym w joint venture z AFI Europe – w wakacje 1/3 budynku wynajęło na nową siedzibę PwC. Na początku przyszłego roku wystartuje budowa biurowej wieży przy Grzybowskiej 53 – to projekt własny Echa.

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Jeszcze dwa biurowce pod młotek. Dywidenda zaliczkowa możliwa

W tym roku, poza częścią portfela R4R grupa sprzedała kilka biurowców, co przełożyło się na wpływ 540 mln zł wolnej gotówki. Na przełomie tego i przyszłego roku spodziewane jest zbycie jeszcze dwóch biurowców, co zwiększy pulę wolnej gotówki do 650 mln zł. Wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd podtrzymał, że Echo planuje część pieniędzy reinwestować, część spożytkować na redukcję długu, a część wypłacić akcjonariuszom. Już w czerwcu Echo wypłaciło 165 mln zł (0,4 zł na walor) – wbrew rekomendacji zarządu, ale zadecydował na walnym zgromadzeniu główny akcjonariusz. Pytany o jesienną dywidendę zaliczkową, wiceprezes Drozd nie odparł wprost, ale dał do zrozumienia, że intencje zarządu są jasne (Echo dość szybko dystrybuuje zyski ze zbycia aktywów i dywidendy zaliczkowe się wcześniej zdarzały).