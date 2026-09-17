Od kilku dni rynek zadawał sobie pytanie: czy Rezerwa Federalna podwyższy stopy procentowe czy też nie. Decyzja zapadła wczoraj wieczorem. Stopy procentowe w USA poszły w górę o 25 pkt bazowych. Przynajmniej w teorii informacja ta powinna być niekorzystna dla giełd. Rynki przyjęły ją ze spokojem. Mało tego: Europa, w szczególności GPW, idą dzisiaj wyraźnie w górę.

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WIG20 od początku dnia zyskuje na wartości, a skala wzrostów wraz z upływem czasu przybiera na sile. W połowie sesji indeks największych spółek zyskiwał około 1,2 proc. i na celowniku znów są rekordowe poziomy. Są one w zasadzie na wyciągnięcie ręki, więc nie można wykluczyć, że atak szczytowy może nastąpić nawet jeszcze dzisiaj. W przypadku byków największym orężem są akcje Allegro. Te zyskują dzisiaj blisko 6 proc., co jest odpowiedzią na wyniki finansowe spółki. Do wzrostów wraca także KGHM. Akcje tej firmy zyskują dzisiaj na wartości ponad 2 proc.

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Warszawa błyszczy na tle innych europejskich rynków, chociaż generalnie dzisiaj na Starym Kontynencie mamy przewagę koloru zielonego. Niemiecki DAX zyskuje dzisiaj około 0,5 proc., a francuski CAC40 rośnie o 0,3 proc.

Dlaczego giełdy rosną?

Można więc zadać sobie pytanie: skoro stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały podwyższone, to dlaczego giełdy rosną? - Inwestorzy otrzymali wycenioną podwyżkę Fed o 25 pb. oraz dość jastrzębi komunikat ze strony Kevina Warsha. Istotnym był też fakt, że głos za podwyżką był jednogłośny. Komunikacja pozostała bez konkretów, jednak ogromna waga została położona na podwyższony charakter dynamiki wzrostu cen w gospodarce. Mimo podwyżki i jastrzębiego nastawienia manewr taki był wyceniany już przez rynek od jakiegoś czasu – a zrealizowanie się prognozy zmniejsza ryzyko i niepewność - wskazują analitycy XTB. Nie bez znaczenia są też pozytywne informacje, jakie napływają z Bliskiego Wschodu. - Na Bliskim Wschodzie doszło do niewielkiego przełomu między USA a jemeńskimi Huti, którzy według doniesień Reutersa mieli zawrzeć nieformalną umowę. USA mają zaprzestać wsparcia dla uderzeń Arabii Saudyjskiej na pozycje rebeliantów, a Huti mają zapewnić bezpieczną żeglugę przez cieśninę Bab al-Mandab. Dodatkowo Donald Trump ma spotkać się w najbliższych tygodniach z liderami GCC – zwracają uwagę eksperci XTB. To też odbija się na notowaniach ropy naftowej, które dzisiaj tracą na wartości o ponad 1 proc.

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Wszystko wskazuje na to, że wzrostowy początek dnia czeka nas także na Wall Street. Kontrakty na amerykańskie indeksy giełdowe na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji zyskiwały około 1 proc.