Wywodząca się z Hiszpanii globalna grupa budowlana OHLA planuje sprzedaż swojej spółki w Czechach – OHLA ŽS. Zarząd potwierdził doniesienia hiszpańskich i czeskich mediów, że w I kwartale tego roku przeprowadzono sondowanie rynku i zatrudniono doradców. OHLA potwierdziła też duże zainteresowanie ze strony inwestorów. Celem transakcji jest zmniejszenie zadłużenia. Według nieoficjalnych ustaleń, po wstępnym rozeznaniu rynku i uzyskaniu zainteresowania, OHLA zleciła Société Générale i Komerční banka doradztwo przy potencjalnej transakcji.

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Portal e15.cz wylicza, że wśród potencjalnie zainteresowanych przejęciem mogą być czescy gracze branżowi lub działające na tamtejszym rynku oddziały międzynarodowych koncernów: Eurovia CZ, Strabag, Metrostav, Swietelsky, Porr oraz Enteria. Do tego dochodzą firmy węgierskie – Duna Aszfalt i Talentis Group – a także polski Budimex, kontrolowany przez hiszpański Ferrovial.

- Nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy zainteresowani kupnem tej spółki – ucina Marcin Graczyk, rzecznik Budimeksu.

Mało prawdopodobne jest, by przejęciem interesowali się inwestorzy finansowi. Portal szacuje wartość OHLA ŽS na 5 mld koron, czyli 206 mln euro (890 mln zł), przychody w 2025 r. na 12,1 mld koron, czyli 498 mln euro (2,16 mld zł), a EBITDA na 700 mln koron, czyli 28,8 mln euro (125 mln zł).

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Szerokie drzwi do czeskiego rynku zamówień infrastrukturalnych

Dla Budimeksu przejęcie OHLA ŽS oznaczałoby mocniejsze wejście na rynek infrastruktury. Czeska firma w 2025 r. podpisała kontrakty na modernizację linii kolejowych i budowę odcinków autostrad, a także umowy w segmencie kubaturowym. Na koncie ma również roboty hydrotechniczne.

W I połowie 2026 r. Budimex zaksięgował 106 mln zł przychodów z prac budowlanych na czeskim rynku wobec 3,23 mld zł w Polsce, 161 mln zł w Niemczech i 121 mln zł na Słowacji. U południowych sąsiadów Budimex kończy budowę odcinka autostrady D35, buduje zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Krounka, a w wakacje zdobył zlecenie na budowę trasy I/43. Ponadto Budimex, w konsorcjum z firmami Cintra Global i Strabag Motorway, stara się też o gigantyczny kontrakt na inny odcinek D35, realizowany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Konsorcjum złożyło najniższą ofertę, opiewającą na ponad 71 mld koron (12,7 mld zł).

Analitycy: takie przejęcie miałoby sens

- Potencjalne przejęcie OHLA ŽS mogłoby mieć dla Budimeksu uzasadnienie strategiczne, przede wszystkim w kontekście deklarowanej przez spółkę ekspansji na rynkach ościennych. Czechy są już rynkiem, na którym Budimex jest obecny, jednak skala działalności pozostaje relatywnie niewielka. Akwizycja lokalnego podmiotu o ugruntowanej pozycji mogłaby istotnie przyspieszyć budowę skali, zapewniając dostęp do lokalnych kompetencji, zasobów i relacji oraz wzmacniając pozycję Budimeksu w przetargach infrastrukturalnych, szczególnie drogowych i kolejowych – mówi Cezary Bernatek, analityk Erste. - Z drugiej strony tego typu transakcja wiązałaby się z ryzykiem integracyjnym i wymagałaby szczegółowej oceny jakości portfela kontraktów oraz ich rentowności. Dlatego ewentualną transakcję postrzegalibyśmy koncepcyjnie jako interesującą i spójną ze strategią ekspansji zagranicznej Budimeksu, natomiast jej finalna ocena zależałaby przede wszystkim od jakości przejmowanych aktywów, potencjalnych synergii oraz uzgodnionych warunków cenowych - dodaje.

Paweł Rudowski, analityk BM mBanku podkreśla, że prezes Budimeksu w ostatnich wypowiedziach i wywiadach wskazywał na mocne zainteresowanie rozwojem za granicą. – Przejęcie OHLA ŽS byłoby naturalnym kierunkiem realizacji tej strategii. Piąty podmiot na rynku czeskim (2,1mld zł przychodów w 2025 r.), sprzedawany w celu polepszenia pozycji bilansowej właściciela, może być traktowany jako okazja. Rynek czeski w dobie rekordowych inwestycji (projekt budżetu), zbliżającego się rozstrzygnięcia kontraktu PPP na budowę odcinka autostrady D35, jest po prostu atrakcyjny i pozwali Budimeksowi częściowo uniezależnić się od opóźnień przetargowych w Polsce. Rynek pominął też informację o uzyskaniu przez Budimex zgody na uruchomienie zakładu produkcji masy bitumicznej w Czechach, co jest dowodem na systematyczne budowanie zaufania i pozycji spółki u naszych sąsiadów - mówi Rudowski.

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Budimex aktywny na rynkach budowlanych krajów ościennych

Budimex od kilku lat dywersyfikuje przychody, wychodząc na rynki ościenne. Na koniec czerwca czesko-słowacki portfel miał wartość 311 mln zł (bez PPP), niemiecki – 892 mln zł (w tym 260 mln zł to most w Berlinie), a portfel w państwach bałtyckich – 256 mln zł.

Budimex, jako członek konsorcjum, realizuje od końca 2024 r. 230-kilometrowy odcinek projektu Rail Baltica na Łotwie. Na Budimex przypada 25 proc. szacowanego na 3,7 mld euro zlecenia, czyli prawie 4 mld zł. Grupa nie wykazuje tego kontraktu w portfelu zamówień ze względu na jego specyfikę. Zawarto rodzaj umowy ramowej, a prace są podzielone na kilkadziesiąt etapów, dla których wymagane są osobne pozwolenia na budowę – całość potrwa kilka lat. W zeszłym roku Budimex wraz z konsorcjum podpisał umowę na budowę odcinka w Estonii. Trwają prace projektowe. Na polską spółkę przypada około 125 mln euro (527 mln zł).

Na koniec czerwca wartość portfela zamówień grupy wynosiła 17,9 mld zł, a w poczekalni były zlecenia o wartości 3,4 mld zł.