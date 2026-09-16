MOL obserwuje na europejskim rynku recyklingu tworzyw sztucznych niepokojący trend, sektor, zamiast się rozwijać, traci na znaczeniu mimo nadal obowiązujących we wspólnocie ambitnych celów wyznaczonych do 2030 r. „Od 2023 r. moce recyklingowe w Europie zmniejszyły się o 1 mln ton. Tymczasem, aby osiągnąć cele wyznaczone na 2030 r., sektor musiałby zwiększać je o około 4 mln ton rocznie” – zauważa biuro prasowe MOL-a.

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MOL realizuje projekt budowy instalacji pirolizy

W ocenie spółki na konkurencyjność branży wpływają przede wszystkim ceny materiałów pochodzących z recyklingu, koszty energii i dostępność surowców. W tej sytuacji konieczne może być wprowadzenie m.in. rozwiązań wspierających wykorzystanie recyklatów produkowanych w UE oraz odpowiednio skonstruowane programy wsparcia inwestycji i zachęt, które umożliwiłyby rozwój sektora na dużą skalę.

MOL w długiej perspektywie dostrzega mniejszy potencjał wzrostu w biznesie tworzyw z recyklingu i tworzyw cyrkularnych niż jeszcze kilka kwartałów temu. Mimo to nadal chce rozwijać ten obszar swojej działalności. W związku z tym realizuje projekt budowy instalacji pirolizy w Tiszaújváros o planowanej rocznej zdolności wytwórczej na poziomie 40 tys. ton.

„Projekt znajduje się obecnie na etapie prac inżynieryjnych i zakłada przetwarzanie trudnych do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w cyrkularne surowce petrochemiczne. Instalacja ma wspierać produkcję zrównoważonych mieszanek i regranulatów wykorzystywanych m.in. w motoryzacji, budownictwie, produkcji materiałów budowlanych i opakowań” – podaje spółka. MOL w Tiszaújváros pomyślnie zakończył już pilotażową produkcję polietylenu i polipropylenu z poużytkowych odpadów z tworzyw sztucznych w ramach recyklingu chemicznego.

MOL odzyskuje tworzywa w ramach recyklingu mechanicznego

Koncern odzyskuje tworzywa z odpadów poprzemysłowych również w procesie recyklingu mechanicznego. Za tę działalność odpowiada niemiecka firma koncernu Aurora Kunststoffe. Podmiot ten informuje, że podczas produkcji elementów z tworzyw około 5 proc. surowca marnuje się w postaci odpadów. Aurora kupuje te odpady i przetwarza na nowy, wysokiej jakości surowiec.