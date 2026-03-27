Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego kurs spółki Poltreg spada?

Jakie parametry cenowe ustalono w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB)?

Na jaki cel spółka przeznaczy pieniądze?

Jak zachowują się notowania Poltregu od czasu debiutu?

Poltreg i Dino to dwóch „antybohaterów” dzisiejszej sesji na warszawskiej giełdzie. Notowania Dino tracą 17 proc. po publikacji zaskakująco słabych wyników. Również o 17 proc. tanieje dziś Poltreg. Najwyraźniej inwestorów zaniepokoiły wieści dotyczące parametrów zakończonego właśnie ABB (przyspieszona budowa księgi popytu).

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Poltreg potrzebuje zastrzyku gotówki Biotechnologiczna spółka chce pozyskać 30 mln zł żeby dalej rozwijać swoje najciekawsze projekty.

Jaka była cena akcji Poltregu w ABB

W ramach procesu ABB inwestorzy złożyli deklarację objęcia 851 052 akcji nowej emisji oraz nabycia 401 956 akcji istniejących. Cena emisyjna akcji serii O została ustalona na 15 zł. Obecnie kurs wynosi około 16 zł. Na finiszu wczorajszej sesji spadł o 17 proc. do 19,9 zł. Z kolei dzień wcześniej (25 marca) akcje wyceniano na 24 zł. To właśnie w okolicach tego poziomu oscylował kurs w ostatnich tygodniach. W stosunku do niego, dyskonto w ABB jest rzędu 30-40 proc. To znacząco więcej niż wynosi zazwyczaj w tego typu transakcjach na GPW (rząd kilku, kilkunastu procent).

Poltreg informował wcześniej, że zamierza pozyskać z emisji nowych akcji w ramach ABB około 30 mln zł. Deklarację objęcia akcji złożył PAAN Capital – największy akcjonariusz. W ABB przewidziano też mechanizm pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5 proc. akcji.