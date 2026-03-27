Poltreg i Dino to dwóch „antybohaterów” dzisiejszej sesji na warszawskiej giełdzie. Notowania Dino tracą 17 proc. po publikacji zaskakująco słabych wyników. Również o 17 proc. tanieje dziś Poltreg. Najwyraźniej inwestorów zaniepokoiły wieści dotyczące parametrów zakończonego właśnie ABB (przyspieszona budowa księgi popytu).
Biotechnologiczna spółka chce pozyskać 30 mln zł żeby dalej rozwijać swoje najciekawsze projekty.
W ramach procesu ABB inwestorzy złożyli deklarację objęcia 851 052 akcji nowej emisji oraz nabycia 401 956 akcji istniejących. Cena emisyjna akcji serii O została ustalona na 15 zł. Obecnie kurs wynosi około 16 zł. Na finiszu wczorajszej sesji spadł o 17 proc. do 19,9 zł. Z kolei dzień wcześniej (25 marca) akcje wyceniano na 24 zł. To właśnie w okolicach tego poziomu oscylował kurs w ostatnich tygodniach. W stosunku do niego, dyskonto w ABB jest rzędu 30-40 proc. To znacząco więcej niż wynosi zazwyczaj w tego typu transakcjach na GPW (rząd kilku, kilkunastu procent).
Poltreg informował wcześniej, że zamierza pozyskać z emisji nowych akcji w ramach ABB około 30 mln zł. Deklarację objęcia akcji złożył PAAN Capital – największy akcjonariusz. W ABB przewidziano też mechanizm pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5 proc. akcji.
Zakładane 30 mln zł miało umożliwić spółce realizację planów w perspektywie do końca III kwartału 2027 r. Przed ABB Poltreg miał środki finansowe w wysokości ponad 13 mln zł (gotówka) oraz około 30 mln zł do wykorzystania z przyznanych grantów.
W celu umożliwienia zainteresowanym inwestorom nabycia akcji istniejących, PAAN Capital zgodził się na zawarcie z Trigon IB umowy pożyczki dotyczącej 401 956 akcji istniejących, przy jednoczesnym zobowiązaniu Trigon IB do zwrotu na rzecz PAAN Capital takiej samej liczby. Trigon IB sprzeda pożyczone akcje w ramach transakcji pakietowych. Uzyskane środki zostaną w całości przekazane spółce celem opłacenia akcji nowej emisji przeznaczonych do objęcia przez Trigon IB. Dlatego przedmiotem oferty w ramach ABB było do 401 956 akcji istniejących oraz do 851 052 nowej emisji. Pozostałe 401 956 walorów nowej emisji zostało przeznaczonych do objęcia przez Trigon IB w celu dokonania zwrotu pożyczonych akcji.
Pozyskany kapitał zostanie zainwestowany w projekty o najwyższym potencjale terapeutycznym i komercyjnym, w tym doprowadzenie projektu CAR-Treg (komórkowa terapia m.in. stwardnienia rozsianego i stwardnienia zanikowego bocznego) do etapu rozpoczęcia badania klinicznego fazy I. Jest ono planowane na II półrocze 2026 r.
Ponadto środki z emisji mają sfinansować rozwój terapii in vivo (tzw. „szczepionki mRNA na cukrzycę”), która ma osiągnąć etap tzw. proof of concept w badaniach na zwierzętach w I połowie 2027 r.
Poltreg zadebiutował na GPW w 2021 r. Cena akcji w IPO wynosiła 75 zł. Od tego czasu kurs spadł o 79 proc.
