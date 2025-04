Notowania Ryvu obecnie oscylują w okolicach 33 zł, co przekłada się na 763 mln zł kapitalizacji całej spółki. Na rynek właśnie trafiła nowa rekomendacja (datowana na 17 kwietnia) autorstwa Trigon DM, w której analitycy podtrzymali zalecenie „kupuj”, obniżając cenę docelową do 58,5 zł z 79,6 zł. To implikuje ponad 77-proc. przestrzeń do wzrostu względem obecnego kursu.

Jakie plany ma Ryvu

Analitycy podkreślają, że na początku 2025 r. Ryvu zrewidowało swoją strategię dla projektu RVU120, kładąc większy nacisk na rozwój w tzw. terapii skojarzonej AML i nadanie priorytetu wskazaniom o niższej konkurencji rynkowej. Zdaniem autorów raportu, zmiana ta nie wskazuje na niepowodzenie projektu w badaniach klinicznych, ale raczej odzwierciedla skupienie się na obszarach rynku o największym potencjale komercjalizacji, jednocześnie oferując możliwość znacznych oszczędności w budżecie badawczo-rozwojowym.

Ryvu nie przedstawiło jeszcze wyników klinicznych, które potwierdziłyby lub wykluczyły potencjał terapeutyczny. Analitycy widzą duże szanse na pozytywne odczyty kliniczne RVU120, które ich zdaniem mogą przybliżyć spółkę do zawarcia umowy komercjalizacyjnej w 2026 roku.

Autorką raportu jest Katarzyna Kosiorek. Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji odbyło się 17 kwietnia o godzinie 8:15.