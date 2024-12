Ryvu Therapeutics podczas dzisiejszej konferencji prasowej opowiedziało o postępach prac nad swoim kluczowym projektem: RVU120. Przekazane informacje maja wydźwięk pozytywny, ale notowania spółki reagują mocnym spadkiem. Po południu za akcję Ryvu trzeba zapłacić 42 zł (-14 proc.).

Jakie plany ma Ryvu?

Ryvu uruchomiło wszystkie cztery badania kliniczne fazy II RVU120 zaplanowane na 2024 r. i ocenia, że postępują one zgodnie z planem. Oczekuje kluczowych danych dotyczących efektywności w I połowie 2025 r.

Według stanu na 11 grudnia 2024 r. aktywowanych zostało 106 ośrodków klinicznych w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Kanadzie. Spółka szacuje, że we wszystkich czterech badaniach fazy II, do końca 2024 r. aktywowanych zostanie 113 ośrodków. Do badań włączono w sumie 78 pacjentów. Do końca roku będzie ich około 100. Tempo rekrutacji przyspiesza. W samym IV kwartale firma pozyska niemal trzy razy tyle pacjentów, co łącznie w okresie 9 miesięcy tego roku.

Spółka podtrzymuje, że ma zapewnione finansowanie do pierwszego kwartału 2026 r.