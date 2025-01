Inwestorzy rzucili się do wyprzedaży akcji biotechnologicznej spółki, które podczas czwartkowej sesji zniżkowały nawet o ponad 12 proc. osiągając najniższą cenę od lipca 2022 r. Zniżce towarzyszył wysoki obrót.



Ryvu odzyska pełne prawa do programu STING

Zarząd Ryvu wyjaśnił, że w wyniku zakończenia tych programów, po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, wszystkie licencje obejmujące zakończone programy, udzielone przez spółkę BioNTech na podstawie umowy licencyjnej, wygasną. To oznacza, że Ryvu odzyska pełne prawa do tego programu.

- BioNTech informował niedawno o strategii priorytetyzacji najbardziej rozwiniętych projektów, dążąc do jak najszybszego wzmocnienia przychodów firmy. Nasz partner po ostatnich akwizycjach poszerzył zaawansowane portfolio kliniczne i zadecydował m.in. o zakończeniu rozwoju projektu STING, który licencjonował od Ryvu a który znajduje się na etapie przedklinicznym. Cząsteczka wraca do nas i być może uda nam się w przyszłości skomercjalizować ją ponownie. Nie przewidujemy samodzielnego jej rozwoju – wyjaśnia Krzysztof Brzózka, wiceprezes i dyrektor ds. naukowych Ryvu Therapeutics.

- Koncentrujemy naszą uwagę na badaniach klinicznych RVU120 i rozwijanych projektach przedklinicznych, m.in. RVU305, MTA-kooperatywnym inhibitorze PRMT5, wykazującym potencjalnie najlepszy w swojej klasie profil o silnym działaniu przeciwnowotworowym, który wkrótce może awansować do kliniki. Nasza perspektywa finansowa nie ulega zmianie - projekcje finansowe wskazują niezmiennie na naszą zdolność do realizacji pełnych planów rozwoju w okresie do I kwartału 2026 r. – zapewnia.