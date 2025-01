Voxel zwiększył rynkową wartość ponadsiedmiokrotnie

Na dzień 30 września 2024 r. grupa prowadziła (samodzielnie i w ramach współpracy) m.in. 13 pracowni tomografii komputerowej i 24 rezonansu magnetycznego. W okresie dziewięciu miesięcy 2024 r. wykonała łącznie 362 tys. badań (wobec prawie 339 tys. w analogicznym okresie 2023 r.). W 2022 r. przychody grupy wyniosły 360,6 mln zł, a w 2023 r. 424,2 mln zł. Według prognoz DM BDM w 2024 r. grupa miała 507,4 mln zł przychodów, a w 2025 r. mają wzrosnąć do 588,7 mln zł. W górę powinny iść też zyski. Na 2025 r. eksperci prognozują 143,6 mln zł zysku operacyjnego i 109,5 mln zł zysku netto. Wskaźnik C/Z na 2025 r. wynosi niespełna 12, a na 2026 r. 10,8, co oznacza spadek o ponad połowę względem 2022 r. Wartość rynkowa spółki sięga 1,5 mld zł (jest zbliżona do cen docelowych z rekomendacji). To stanowi 43 proc. wyceny Diagnostyki w IPO .