Po IPO założyciele będą posiadać 47,19 proc. akcji i 64,12 proc. głosów. Mid Europa oraz spółka zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani oferować akcji przez 180 dni od daty debiutu. Pozostali akcjonariusze, w tym założyciele, mają lockup przez 360 dni.

Do inwestorów indywidualnych ma trafić 5-10 proc. oferowanych akcji. Konsorcjum detaliczne tworzy czternaście biur maklerskich.

Czytaj więcej Debiuty Inwestorzy rzucili się na Diagnostykę. Księga popytu pokryta w całości Dziś ruszyły zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych i budowa księgi popytu. Księga została pokryta w ciągu godziny – dowiedział się „Parkiet”.

Jakie są terminy w IPO Diagnostyki

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Diagnostyki we wtorek 21 stycznia. Tego samego dnia wieczorem został opublikowany. 22 stycznia rozpoczęły się zapisy dla inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Potrwają do czwartku 30 stycznia do godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie. W okolicach 30 stycznia ma zostać opublikowana ostateczna cena akcji. Z kolei debiut na warszawskiej giełdzie zaplanowano w okolicach 7 lutego.

Diagnostyka będzie plasowała się na giełdzie w grupie firm średniej wielkości. Zdaniem analityków debiutant bez problemu awansuje do mWIG40.

Czy warto kupić akcje Diagnostyki w IPO

Z naszych informacji wynika, że jest duże zainteresowanie trwającym IPO. Księga popytu na została pokryta w ciągu niespełna godziny, co dobrze rokuje ofercie. Eksperci zgodnie twierdzą, że oferta jest ciekawa.