Synthaverse pochwaliło się kolejnymi umowami dystrybucyjnymi, tym razem obejmującymi kraje Ameryki Południowej. Spółka zawarła z brazylijską firmą farmaceutyczną Blau Farmacéutica dwie umowy dotyczące współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Onko BCG 100. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych pięciu latach obowiązywania obu umów to blisko 170 mln zł.

Kraje Ameryki Południowej celem Sythaverse

Pierwsza umowa dotyczy udzielenia odpłatnej licencji brazylijskiej firmie na korzystanie z dossier rejestracyjnego Onko BCG 100 w celu uzyskania rejestracji, a także prawa do sprzedaży i dystrybucji na terytorium: Argentyny, Kolumbii, Peru, Ekwadoru, Chile i Paragwaju. Wprowadzenie produktu Onko BCG 100 na wskazane rynki nastąpi po uzyskaniu rejestracji. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy została określona na poziomie 23,6 mln euro (ok. 100,7 mln zł). Druga umowa dotyczy udzielenia odpłatnej licencji w celu uzyskania rejestracji, a także prawa do sprzedaży i dystrybucji Onko BCG 100 dotyczy terytorium Brazylii. Tu minimalną wartość zamówień w pierwszych 5 latach jej obowiązywania ustalono na poziomie nieco ponad 16 mln euro (ok. 68,2 mln zł). Obie umowy zawarto na 10 lat (okres podstawowy), a następnie będą automatycznie przedłużane na kolejne 2-letnie okresy dodatkowe.

- Nie zatrzymujemy się i podpisujemy kolejne, duże umowy na sprzedaż Onko BCG 100. Tym razem jest to rynek Ameryki Południowej, na którym naszym partnerem będzie Blau Farmacéutica, wiodąca brazylijska firma farmaceutyczna, koncentrującą się na rynku instytucjonalnym i szpitalnym, jednocześnie będąca pionierem w dziedzinie biotechnologii. Do tego jest spółką publiczną notowaną na Brazylijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes Synthaverse.

- Umowy z Blau Farmacéutica są największe pod względem wartości w historii Synthaverse. Są także ważnym elementem dywersyfikacji rynków sprzedażowych, co cieszy w kontekście planowanego wzrostu produkcji związanego z uruchomieniem nowego zakładu Onko BCG - komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes Synthaverse.

Obecnie produkty Onko BCG spółki są zarejestrowane w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Ukrainie, Malcie, Rumunii, Francji i w Urugwaju. Synthaverse sprzedaje je również do Chorwacji, Grecji, Turcji, Arabii Saudyjskiej oraz Kuwejtu. Natomiast procedura rejestracyjna trwa w Holandii, Bośni i Hercegowinie oraz Serbii.W minionym tygodniu spółka zawarła także umowę ze słowackim dystrybutorem leków Biodrug na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktu leczniczego Onko BCG 100 do Austrii, Węgier, Czech i na Słowację. Tu minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy została określona łącznie na poziomie 5,55 mln euro.