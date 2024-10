SDS Optic robi postępy. Kurs szybuje do góry

SDS Optic uzyskała pozytywne wyniki pilotażowego badania przy użyciu sondy inPROBE, co spotkało się z pozytywną reakcją rynku. Podczas środowej sesji inwestorzy rzucili się do zakupów akcji notowanej na rynku NewConnect spółki, co przełożyło się na blisko 10 proc. zwyżki kursu.

Wyniki badania inicjującego wskazują na możliwość zastosowania rozwijanej technologii do rozwoju diagnostyki laparoskopowej z wysoką czułością i swoistością. Mając na uwadze uzyskane wyniki, spółka poinformowała także o rozpoczęciu procedury rejestracji nowego patentu związanego z przeprowadzonym badaniem. W ocenie zarządu jest to przełomowe odkrycie, które otwiera spółce możliwość prowadzenia dalszych prac w kierunku nowego zastosowania technologii inPROBE, jakim jest diagnostyka laparoskopowa u pacjentów z nowotworem żołądka.