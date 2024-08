Wzrost zachorowań wspiera kurs Mercatora

Od mocnej przeceny na rynkach z 5 sierpnia akcje Mercatora podrożały już o 15 proc. Szczególnie mocną zwyżkę obserwowaliśmy podczas środowej sesji. Akcje zyskiwały ponad 8 proc. przy obrocie, którego wartość wyniosła kilka milionów złotych.

Spółka nie podawała informacji, które mogłyby uzasadniać taką zwyżkę. Może mieć ona związek z napływającymi doniesieniami o gwałtownym wzroście liczby zachorowań na koronawirusa w Polsce i innych krajach. Czas pokaże, czy będzie to mieć przełożenie na wzrost popytu na takie produkty jak rękawice medyczne. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to powinny zacząć rosnąć ich ceny, co będzie wspierać marże takich spółek jak Mercator.