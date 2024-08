Giełdowy dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny przedłużył umowę o współpracy z amerykańskim koncernem Intuitive. - Wydłużenie umowy daje nam komfort realizacji długofalowej strategii ekspansji w regionie - komentuje Cezary Kozanecki, prezes Synektika.

Synektik jest beneficjentem szybko rozwijającego się rynku chirurgii robotycznej. Tylko w obecnym roku finansowym (rozpoczętym 1 października 2023 r.) Grupa dostarczyła klientom w Polsce i w Czechach 20 robotów da Vinci, zwiększając liczbę systemów będących pod jej opieką do 77 sztuk. - Segment chirurgii robotycznej w Polsce oraz u południowych sąsiadów Polski przeżywa dynamiczny rozkwit. Tylko w minionym kwartale w Polsce zrealizowano blisko 3,3 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci (wzrost o 106 proc. rok do roku), a w Czechach i na Słowacji blisko 2,7 tys. (wzrost o 39 proc.) – zauważa prezes. Jednocześnie podkreśla, że grupa stawia na rozbudowę portfolio w obszarze robotyki chirurgicznej. W maju br. podpisała umowę z Medical Microinstruments i została wyłącznym dystrybutorem systemów robotycznych do mikrochirurgii i supermikrochirurgii Symani w Polsce, Czechach, Słowacji i krajach bałtyckich, które są uzupełnieniem oferty Synektika dla robotyki medycznej. – Zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem systemów robotycznych da Vinci stanowią rewolucję jakościową w terapii szeregu schorzeń, szczególnie onkologicznych. W ostatnich latach dziesiątki tysięcy pacjentów w Polsce, Czechach i Słowacji dołączyło do grona beneficjentów tej nowoczesnej technologii. Dzięki strategii rozbudowywania oferty Grupy w segmencie robotyki medycznej, stajemy się wiodącym dostawcą tego rodzaju rozwiązań w regionie – podkreśla prezes.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Kurs akcji Synektika odrabia straty. Analitycy rekomendują kupno. Ile warte są akcje? Po tym jak kurs akcji Synektika, spółki reprezentującej na giełdzie branżę medyczną, skoczyły w pięć i pół roku prawie 18-krotnie, hossa wyraźnie wyhamowała. Mimo to analitycy zalecają kupno akcji Synektika, a potencjał zwyżek oceniają nawet na prawie 40 proc.

Potencjał rozwojowy Synektika, który znajduje odzwierciedlenie w poprawiających się z roku na rok wynikach, został doceniony przez inwestorów. W okresie ostatnich 12 miesięcy cena akcji spółki podwoiła się, a w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się niemal dziesięciokrotnie.