Informacja o kolejnym zleceniu od amerykańskiego partnera zachęciła inwestorów do wzmożonych zakupów walorów spółki, które podczas środowej sesji zwyżkowały o nawet o ponad 6 proc.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Mabion stawia na dywersyfikację przychodów Celem spółki na 2024 rok jest pozyskanie nowych umów w zakresie kontraktowego wytwarzania leków biologicznych. Liczy także na korzyści ze współpracy z Novavaksem.

- Jedenaste zlecenie dodatkowe w postaci podpisanego SOW#11(ang. Statement of Work) to przede wszystkim rozszerzenie współpracy z Novavax na nowy obszar, jakim jest badanie kolejnego produktu w postaci szczepionki połączonej przeciw grypie i COVID, która w drugiej połowie tego roku ma wejść do fazy 3a badań klinicznych. Powierzenie nam tego zadania jest oznaką zaufania do naszych kompetencji i gotowości dla świadczenia zaawansowanych usług analitycznych – komentuje Sławomir Jaros, członek zarządu ds. naukowych i jakościowych w Mabionie. Jednocześnie dodaje, że współpraca z Novavax jest cały czas kontynuowana i aktualnie oprócz zadań w ramach wspomnianego zlecenia spółka realizuje na rzecz amerykańskiego partnera szereg zleceń dodatkowych, obejmujących m.in. usługi analityczne i kontroli jakości dla szczepionki Nuvaxovid, w tym gotowego produktu i substancji czynnej, jak również transport i magazynowanie materiałów, substancji czynnej i produktu gotowego. - Skala tych zleceń pod względem przychodów jest naturalnie niższa niż w przypadku samej usługi produkcyjnej, natomiast - co typowe w działalności CDMO - prace analityczne i logistyczne charakteryzują się atrakcyjną marżą. Perspektywy kontynuacji współpracy między naszymi podmiotami oceniamy pozytywnie - podkreśla.

Umowa ramowa z Novavaksem obowiązuje do 2026 roku, ale okres gwarantowanego świadczenia usług upłynął z końcem maja tego roku. Dlatego spółka mocno stawia na dywersyfikację klientów koncentrując się na pozyskaniu nowych umów w zakresie kontraktowego wytwarzania leków biologicznych.