Captor bliżej leku na stwardnienie rozsiane. Akcje drożeją

Polskie akcje zdobyły sobie garstkę, ale za to wiernych fanów

Wciąż ciężko mówić o przełomie w nastawieniu klientów TFI do poszczególnych kategorii funduszy, ale przywiązanie do polskich akcji wykazuje cechy trwałości. Produkty te nie mają jednak co marzyć o takim powodzeniu jak fundusze dłużne.