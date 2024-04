Captor Therapeutics wypatruje kamieni milowych

W ramach projektu CT-01 Captor Therapeutics zakończył wszystkie niezbędne badania toksykologiczne oraz produkcję substancji aktywnej przeznaczonej do leczenia raka wątrobowokomórkowego i jest na etapie pozyskiwania ośrodków klinicznych w Europie. - Zainteresowanie było tak znaczące, że nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich zainteresowanych udziałem we wstępnych badaniach. To świadczy o dużej potrzebie nowych metod leczenia tej choroby. Aktualnie kończymy przygotowania kapsułek z lekiem, co pozwoli nam na złożenie wniosku o rozpoczęcie badań klinicznych jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Ta chwila otworzy przed nami nowe szanse rozwojowe, nie tylko w obszarze biotechnologii, ale także na rynku kapitałowym. Postępy w rozwoju naszych kluczowych projektów skłaniają nas do optymistycznego spojrzenia na najbliższe miesiące, również w kwestii możliwości nawiązania partnerstw z podmiotami zagranicznymi - wskazuje Tom Shepherd, prezes Captor Therapeutics.

W ramach projektu CT-03, koncentrującego się na degradacji białka MCL-1, unikalnym podejściu w terapii nowotworów układu krwionośnego, limfatycznego oraz guzów litych, firma zbliża się do momentu uruchomienia pakietu IND, który następnie umożliwi rozpoczęcie badań klinicznych. - Rozwijany w ramach projektu kandydat na lek jest obecnie jedynym degraderem białka MCL-1 rozwijanym przez przemysł farmaceutyczny. Dzięki temu widzimy olbrzymią szansę na rozwój cząsteczki typu 'first-in-class' dla tego niezwykle ważnego celu molekularnego w leczeniu nowotworów – wyjaśnia Michał Walczak, członek zarządu Captora.

W przypadku mniej zaawansowanych projektów CT-02 i CT-05 uzyskane dane in vitro, jak i wstępne dane in vivo potwierdziły wysoka efektywność i selektywność związków w degradacji określonych celów molekularnych. Obecnie Captor Therapeutics aktywnie poszukuje partnerów do współpracy nad projektem CT-05 oraz oboma inicjatywami w ramach CT-02, aby skoncentrować swoje zasoby badawcze przede wszystkim na projektach CT-01 i CT-03.

Zarząd zapewnia, że spółka ma zabezpieczone środki finansowe na prowadzenie działalności do III kwartału 2025 roku. Na koniec grudnia 2023 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi o łącznej wartości 76 mln zł. Wartość dostępnych środków (środki pieniężne i obligacje krótkoterminowe) wraz z przyznanym i dostępnym dofinansowaniem z NCBR i ABM wyniosła ok. 125 mln zł. W 2023 r. spółka przeznaczyła na działania badawczo-rozwojowe w sumie 77 mln zł.