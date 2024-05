Na koniec marca 2024 r. Grupa Mercator Medical posiadała ok. 351,7 mln zł gotówki oraz innych płynnych aktywów finansowych.

Podczas piątkowej sesji za akcje Mercatora płacono ok 46 zł, co oznacza zwyżkę o ok. 0,2 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.