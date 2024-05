BioResearch Pharma planuje IPO i debiut na NewConnect

Jak podano, spółka finalizuje prace nad memorandum informacyjnym. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski Navigator.

Spółka koncentruje się na działaniach badawczo-rozwojowych terapii dermatologicznych, w oparciu o model repozycjonowania leków (drug repurposing), czyli rozwoju leków przy wykorzystaniu znanych, przebadanych substancji leczniczych w nowych wskazaniach terapeutycznych i z wykorzystaniem nowych dróg podania.

BioResearch Pharma pracuje nad kandydatem na lek do stosowania miejscowego w łysieniu androgenowym (BRP-011) oraz kandydatem na lek miejscowy w łuszczycy (BRP-007). Jak podano, oba repozycjonowane produkty oparte są na znanych, przebadanych substancjach.

Długoterminowym celem strategicznym BioResearch Pharma jest komercjalizacja obu innowacyjnych projektów: BRP-011 oraz BRP-007 po zakończeniu fazy I badań klinicznych (której zakończenie planowane jest do końca 2026 roku), poprzez nawiązanie współpracy z partnerami strategicznymi z branży farmaceutycznej.

Firma podała, że pozyskanie funduszy z emisji akcji w ramach oferty wesprze finansowanie badań fazy przedklinicznej projektów BRP-011 i BRP-007 do końca 2025 r. i finansowanie kosztów ogólnych działalności spółki, co powinno zakończyć ten etap rozwoju projektów i tym samym pozwolić na przejście do badań klinicznych w fazie I.