Synthaverse z rekordowymi przychodami

Biotechnologiczna spółka w 2023 roku wypracowała rekordowe 58,6 mln zł przychodów, o 16,3 proc. więcej niż w 2022 r.. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł rok do roku, o 26 proc. do 35,2 mln zł, podczas gdy EBITDA zmniejszyła się do 15,3 mln zł z 16,1 mln zł, a zysk netto do 4,8 mln zł z 6,1 mln zł rok wcześniej. W samym IV kwartale 2023 r. przychody wyniosły 20,1 mln zł, co oznacza rok do roku poprawę o blisko 41 proc., a zysk netto zbliżył się do 3,9 mln zł i był o 50 proc. wyższy niż rok wcześniej.

- Rok 2023 był kolejnym z rzędu, w którym osiągnęliśmy rekordowe przychody. Ubiegłoroczna marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 60 proc., co jest wynikiem niespotykanym w historii Spółki. Optymizmem napawa udany IV kwartał, zakończony historycznie najwyższą sprzedażą kwartalną i zyskami. Pokazał on, że po słabszym III kwartale ub. roku, wynikającym z jednorazowego zdarzenia związanego z przesunięciem części sprzedaży, szybko powróciliśmy na wzrostową ścieżkę – podkreśla Mieczysław Starkowicz, prezes Synthaverse.

Największy udział w ogólnej sprzedaży miała Distreptaza z przychodami na poziomie 22,5 mln zł (wzrost o 52 proc. rok do roku). Na drugim miejscu uplasowały się Onko BCG, osiągając 17 mln zł ( wzrost o 5 proc.) oraz szczepionka BCG 10, która przyniosła 9,3 mln zł przychodów ( wzrost o 30 proc.). - W 2023 roku powołaliśmy nowy zespół sprzedażowy, czego efektem były dwucyfrowe wzrosty przychodów naszych produktów Distreptaza i Onko BCG. W tym roku chcemy kontynuować rozwój, dynamicznie zwiększając sprzedaż. Intensywnie pracujemy nad wejściem na nowe rynki zagraniczne, co jest niezwykle ważne w obliczu planowanego zwielokrotnienia produkcji, począwszy od 2026 roku, w związku z realizacją inwestycji strategicznych - wyjaśnia prezes.

Spółka zamierza także rozwijać nowe obszary działalności.- Innym ważnym celem jest rozbudowa pipeline’u. Dlatego powołaliśmy specjalny zespół projektowy, który dokonał analizy wielu cząsteczek. To bardzo złożony proces, który wymaga czasu. Niemniej już niedługo będziemy chcieli przedstawić mapę drogową oraz kamienie milowe projektu – wyjaśnia prezes.