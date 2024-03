Genomtec pozyska finansowanie na rozwój projektu onkologicznego

Biotechnologiczna spółka zawarła z dziesięcioma akcjonariuszami, w tym 5HT Fundacja Rodzinna, założycielami spółki, m.in. Mironem Tokarskim i Małgorzatą Małodobra-Mazur oraz inwestorem zagranicznym, umowę inwestycyjną, w której akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia spółce finasowania poprzez objęcie nowo emitowanych akcji w cenie 10 zł za papier, bez istotnego dyskonta do ceny bieżącej akcji. Spółka zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie, którego przedmiotem będzie uchwalenie emisji 1,07 mln akcji skierowanej do akcjonariuszy, którzy zawarli ze spółką umowę inwestycyjną.

- Poprzedzająca planowaną emisję akcji umowa inwestycyjna już dziś daje nam gwarancję ceny i liczby akcji, a więc w pełni zabezpiecza konkretną kwotę jaka znajdzie się na rachunku spółki po emisji umożliwiając sprawną realizację projektu onkologicznego. Jestem głęboko przekonany, że to sposób pozyskania kapitału optymalny nie tylko dla samej spółki, ale dzięki gwarancji ceny, także znacząco lepszy z punktu widzenia wszystkich naszych akcjonariuszy – komentuje Miron Tokarski, prezes i akcjonariusz Genomtecu.

Jednocześnie spółka poinformowała o sprzedaży przez 5HT Fundacja Rodzinna, jednego z akcjonariuszy będących stroną umowy inwestycyjnej, 481 tys. istniejących akcji spółki inwestorom finansowym w transakcjach pakietowych. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zgodnie z zawartą umową inwestycyjną zostaną przeznaczone na objęcie akcji spółki nowej emisji.

Po przeprowadzeniu emisji do spółki Genomtec wpłyną środki w wysokości ponad 10 mln zł, które niemal w całości zostaną wykorzystane w dalszy rozwój projektu onkologicznego „OncoSNAAT”, na który Genomtec pozyskał dofinansowanie z PARP na kwotę ponad 21 mln zł. Całkowity budżet projektu wyniesie ok. 36,7 mln zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2024 r. i potrwa do 2027 r. Projekt polega na opracowaniu technologii oraz automatycznego systemu do wykrywania mutacji w obszarze onkologii klinicznej.