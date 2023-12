Kurs Genomteku pozytywnie zareagował na informacje jakie dziś napłynęły na rynek. Przed godz. 11 akcje drożeją o prawie 7 proc. Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu związane go z technologią wykorzystywaną w diagnostyce onkologicznej. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 21,6 mln zł, a całkowity budżet projektu 36,7 mln zł. Jego realizacja rozpocznie się w styczniu 2024 r. i potrwa do czerwca 2027 r.

- Bardzo dla nas ważna była ocena niezależnych ekspertów, którzy rekomendując nasz projekt do dofinansowania potwierdzili, że opracowana przez Genomtec autorska technologia SNAAT może być przełomowa w wykrywania mutacji w obszarze onkologii. To dla nas szczególnie ważne, ponieważ doprowadziliśmy nasz projekt onkologiczny do etapu złożenia wniosku o ochronę patentową i chcemy go dalej rozwijać, w czym bardzo pomogą nam środki przyznane z PARP - komentuje Miron Tokarski, prezes Genomteku. Dodaje, że rozliczanie środków będzie następowało w miarę realizacji kolejnych etapów prac. To oznacza, że również wymagany wkład własny spółki będzie pokrywany systematycznie wraz z postępami projektu.

- Liczymy, że nasz projekt onkologiczny istotnie wpłynie na wzrost zainteresowania wśród potencjalnych partnerów z którymi rozmawiamy w ramach działań M&A - podsumowuje prezes.

Projekt który otrzymał z PARP dofinansowanie, polega na opracowaniu technologii oraz automatycznego systemu do wykrywania mutacji w obszarze onkologii klinicznej.