Kurs akcji Synektika w górę. Spółka podała wyniki

W I kwartale roku obrotowego 2023/2024 (okres od października do grudnia) producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zanotował 34,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 82 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Znormalizowana EBITDA zwiększyła się o 78 proc., osiągając 53,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 271,3 mln zł, niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Reklama

Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych osiągnął I kwartale 261,4 mln zł przychodów, o 92 proc. więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. EBITDA segmentu wzrosła o 75 proc. do 53,1 mln zł. Segment radiofarmaceutyków zamknął I kwartał 30-proc. wzrostem sprzedaży, do 9,9 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), zwiększając EBITDA o ponad 180 proc., do 4,1 mln zł.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Synektik kontynuuje efektowny wzrost Dobre informacje napływające ze spółki mają pozytywne przełożenie na notowania jej akcji.

Początek roku przyniósł dynamiczny wzrost powtarzalnych przychodów segmentu sprzętu medycznego i usług IT, związanych z m.in. dostawą produktów i usług w ramach umów długoterminowych, które w I kwartale 2023/24 wyniosły 42,2 mln zł, niemal dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Wzrost ma związek z rosnącą liczbą wykorzystywanych przez służbę zdrowia zaawansowanych urządzeń terapeutycznych, z robotami chirurgicznymi da Vinci na czele, będących pod opieką Grupy Synektik. W minionym kwartale grupa m.in. dostarczyła klientom w Polsce i w Czechach 12 robotów da Vinci, zwiększając liczbę systemów będących pod opieką Grupy do 69 urządzeń. W minionym kwartale Grupa sprzedała również system ZAP-X, służący do stereotaktycznej radiochirurgii.

W minionym kwartale w Polsce zrealizowano ponad 2,1 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. W Czechach i na Słowacji wykonano w tym okresie blisko 2,1 tys. zabiegów w asyście da Vinci, 42 proc. więcej niż w rok wcześniej.