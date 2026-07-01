Z tego artykułu dowiesz się: Które przedsięwzięcia na rynku kryptowalut stały się głównym źródłem dochodu Donalda Trumpa.

Na czym polegała kluczowa zmiana w jego strategii finansowej, od nieruchomości po aktywa cyfrowe.

Jakie wyniki finansowe osiągnęły jego tradycyjne biznesy, w tym hotele i pola golfowe.

Z jakimi zobowiązaniami finansowymi i prawnymi mierzył się w ostatnim roku.

Pieniądze wypracowywane na rynku kryptowalut były w 2025 r. największym źródłem przychodów prezydenta USA Donalda Trumpa. Tak przynajmniej wynika ze złożonego przez niego, liczącego 927 stron sprawozdania złożonego w Biurze Etyki Rządowej (OGE). Kryptowaluty przyniosły mu aż 1,4 mld USD. Trump zgłosił ponad 594 mln USD z tytułu sprzedaży dokonanej przez World Liberty Financial, czyli przez firmę kryptowalutową, której współzałożycielami są Trump, jego synowie oraz Steven Witkoff, biznesmen pełniący ważne misje dyplomatyczne dla Białego Domu.

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Firma memecoinowa Trumpa (emitująca „memiczne” tokeny), CIC Digital LLC, wygenerowała 636 mln USD przychodu. Prawie całość pochodziła z tantiem z umowy licencyjnej z Celebration Coins. CIC Digital posiadała również różne kryptowaluty w portfelach cyfrowych o wartości co najmniej 60 mln USD. Prezydent zarobił także blisko 197 mln USD ze sprzedaży udziałów w Stablecoin Holdco.

Rosnąca rola kryptowalut w majątku Trumpa to kolejna zmiana w porównaniu z pierwszą kadencją, gdy jego bogactwo koncentrowało się na nieruchomościach i licencjonowaniu marki dla luksusowych inwestycji.

Majątek prezydenta Trumpa szacowany był na początku tego tygodnia przez magazyn „Forbes” na 6 mld USD, a przez agencję Bloomberga na 7,6 mld USD. Gdy w 2017 r. zaczynał on swoją pierwszą kandencję prezydencką, jego majątek wynosił 3 mld USD.

Złożone przez niego roczne oświadczenie majątkowe jest rekordowo długie. Dla porównania: Barack Obama złożył za ostatni rok swojej prezydentury taki dokument liczący 7 stron, a Joe Biden przedstawił oświadczenie za ostatni rok swojej kadencji mające 11 stron.

„To ujawnienie po raz kolejny pokazuje, że The Trump Organization utrzymuje silną pozycję finansową, wspartą światowej klasy, wartościowymi aktywami, znaczną płynnością i konserwatywnym bilansem” – oświadczyła rzeczniczka firmy Trumpa, dodając, że długość formularza „podkreśla nasze zaangażowanie w transparentność”. „Przy niemal 1000 stronach jest to jeden z najbardziej kompleksowych raportów finansowych, jakie kiedykolwiek złożono, i świadczy o poziomie transparentności finansowej bez precedensu w historii prezydentów” – dodała rzeczniczka.

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Na czym jeszcze zarabiał prezydent Donald Trump?

Oświadczenie finansowe prezydenta zawiera ponad 680 stron transakcji, w tym zakupów i sprzedaży akcji m.in. Amazon.com Inc. i Apple Inc. Najczęściej w jego portfelu obracano akcjami takich koncernów jak: Nvidia, Microsoft, Netflix i Exxon Mobil. Dokument nie obejmuje ponad 3700 transakcji, które Trump przeprowadził w pierwszym kwartale 2026 roku (ujawnionych w maju).

The Trump Organization oświadczyła, że aktywa prezydenta są zarządzane niezależnie przez zewnętrzne instytucje finansowe, które mają pełną kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi. Transakcje są realizowane automatycznie. Według rzeczniczki holdingu Trumpa, jego rodzina i firma nie mają żadnego udziału w dokonywaniu transakcji.

Oświadczenie finansowe prezydenta pokazuje też, że zarobił on co najmniej 26 mln USD na różnych przedsięwzięciach deweloperskich za granicą. Opłaty, wyszczególnione we wtorkowym oświadczeniu finansowym, napłynęły z nowych umów, które Trump Organization zawierała na całym świecie – od Rumunii po Zjednoczone Emiraty Arabskie. Firma licencjonowała nazwisko Trumpa dla projektów nieruchomościowych w Bukareszcie, Dosze i na plaży Al Raha w Abu Dhabi. Dodatkowe dochody pochodziły z wcześniej nieaktywnych podmiotów w indyjskich miastach Gurugram, Noida i Pune.W USA Trump odnotował również znaczny wzrost przychodów z hotelarstwa w Mar-a-Lago na Florydzie – o 55 proc., z 50,1 mln do 77,5 mln USD w porównaniu z poprzednim rokiem. Przychody z pól golfowych wzrosły o 12 proc. do 399 mln USD. Trump National Doral Miami – gdzie prezydent ma w tym roku gościć szczyt G20 – zanotował 10-procentowy wzrost przychodów do 122 mln USD. Jego klub w Palm Beach zyskał 27 proc. (do 36,9 mln USD), a Trump International Golf Links Aberdeen w Szkocji (który Trump odwiedził w lipcu ubiegłego roku, aby otworzyć drugie pole) wzrósł o 51 proc. do 6,7 mlnn funtów. Oświadczenie wykazało również, że Trump International Hotel & Tower w Chicago wygenerował 38,5 mln USD przychodu w zeszłym roku.

Dokument pokazuje również setki znaków towarowych należących do Trumpa na całym świecie, w tym w Chinach, na Tajwanie, w Korei Południowej, Wenezueli i innych krajach, a także aktywa Pierwszej Damy Melanii Trump. Pierwsza dama zarobiła ponad 10 mln USD na licencjonowaniu swojego wizerunku producentom filmu dokumentalnego „Melania”.

Trump uzyskał łącznie 80 mln USD z tytułu ugód z ABC i prowadzącym George’em Stephanopoulosem, a także z CBS, Meta, YouTube oraz Sundarem Pichai, prezesem Google (spółki macierzystej YouTube). Środki z tych ugód zostały przekazane na rzecz The Donald J. Trump Presidential Library Foundation Inc.

Trump wykazał kilka niezaspokojonych zobowiązań, w tym dwa wyroki przeciwko niemu wygrane przez autorkę E. Jean Carroll w sprawach dotyczących oskarżeń o rzekomą napaść seksualną. Długi te zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia apelacji złożonych przez Trumpa. Nie wykazał żadnych zaległych długów wobec prawników lub kancelarii prawnych wynikających ze spraw karnych i cywilnych, w których brał udział. Trump miał trzy kredyty hipoteczne na nieruchomości, w tym hipoteki na ponad 50 mln USD na Trump Tower i Trump National Doral. Dokumenty pokazują, że w 2025 roku spłacił trzy hipoteki, w tym jedną na 40 Wall Street, która była w pewnym momencie warta ponad 50 mln USD. Ujawnienie wykazało również, że Trump ma nową linię kredytową pod zastaw aktywów w Charles Schwab Corp. na ponad 50 mln USD .

Dokument pokazuje także, że Trump otrzymał 10 biletów na finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w lipcu od szefa FIFA Gianniego Infantino (wartość 15 tys. USD), 10 biletów na turniej tenisowy US Open od sponsora Rolex (wartość 25 tys. USD) oraz 10 biletów na Super Bowl LIX w Nowym Orleanie (szacowana wartość 50 tys. USD).