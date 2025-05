Dziedziczenie kryptowalut – jak zabezpieczyć cyfrowe aktywa na wypadek śmierci

Podsumowanie

Brak odpowiednich mechanizmów sukcesyjnych w odniesieniu do kryptowalut często prowadzi do utraty znacznej części cyfrowych aktywów po śmierci ich właścicieli. Istotnym wyzwaniem jest w tym kontekście zabezpieczenie dostępu do kluczy prywatnych w taki sposób, by otrzymali je tylko uprawnieni spadkobiercy.

Najskuteczniejsze rozwiązania to połączenie tradycyjnych instrumentów prawnych, takich jak testament notarialny czy depozyt notarialny, z technologicznymi, jak portfele wielopodpisowe czy mechanizmy automatycznego przekazywania dostępu. Niezależnie od wybranej metody kluczowe jest przygotowanie szczegółowych instrukcji dla spadkobierców oraz znalezienie równowagi między bezpieczeństwem aktywów za życia a możliwością ich odzyskania po śmierci właściciela. Bez tego nawet najlepiej skonstruowany testament może okazać się bezużyteczny, gdy spadkobiercy nie będą w stanie technicznie uzyskać dostępu do odziedziczonych kryptowalut.

Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający, Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym, w tym w zakresie kryptowalut, ochrony majątku i planowaniu sukcesji