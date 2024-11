Bitcoin na szczytach. Czy stanie się cyfrowym złotem?

Stany Zjednoczone poczyniły już pewne kroki do ‘konsolidacji branży kryptowalut’ w kraju. Chicagowska giełda CME Group jest liderem w handlu kontraktami i opcjami na BTC, a amerykańskie fundusze ETF w tym roku wchłonęły już Bitcoiny warte ponad 27 miliardów dolarów. Nie dajmy się jednak ponieść emocjom, ponieważ, rynek kryptowalut lubi konsumować optymistyczne wydarzenia, zanim te jeszcze się wydarzą. Każda z poprzednich euforii kończyła się krachem. Także tym razem zegar prawdopodobnie tyka. Pytanie, jak długą drogę do pokonania mają jego wskazówki?

Historia się rymuje? Po tegorocznym halvingu z kwietnia cena Bitcoina zaczęła znów dynamicznie rosnąć. Tym razem to jednak nie halving, a zakupy utworzonych w styczniu 2024 funduszy ETF w dużej mierze prowadzą do ograniczenia podaży. Biorąc jednak pod uwagę kapitalizację zbliżoną do 2 bilionów dolarów, trudno wyobrazić sobie, by Bitcoin miał przed sobą zbliżoną skalę wzrostów, co w poprzednich cyklach. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin (interwał D1)