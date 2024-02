WykresDnia: Rajd bitcoina umocnił rynek kryptowalut

– Zwyżkowa dynamika na kryptowalutach rozwija się pomimo wzrostu stóp procentowych – napisał w notatce Sean Farrell, dyrektor ds. strategii aktywów cyfrowych w Fundstrat Global Advisors.

W tym roku bitcoin osiągnął lepsze wyniki niż tradycyjne aktywa, takie jak akcje i złoto. Wskaźnik relacji ceny tokena do kruszcu szlachetnego jest na najwyższym poziomie od ponad dwóch lat.

Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami zyskały w poniedziałek w USA. MicroStrategy wzrosła o 16 proc., platforma handlowa Coinbase Global Inc. o 17 proc., a górnik Marathon Digital Holdings Inc. podskoczył o 22 proc. Pozytywne nastroje rozprzestrzeniły się na azjatyckie akcje związane z aktywami cyfrowymi, wtorkowe wzrosty odnotowano w spółkach takich jak japońska Monex Group i Woori Technology Investment Co. w Korei Południowej

Masowy napływ do funduszy ETF Bitcoina skłonił niektórych obserwatorów branży do ostrzeżenia przed zbliżającym się ograniczeniem podaży, ponieważ górnicy nie generują wystarczającej liczby monet, aby nadążyć za popytem. Według analityka ds. aktywów cyfrowych Juliusa Baera, Manuela Villegasa, około 80 proc. podaży bitcoina nie zmieniła właściciela w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co potencjalnie pogłębia nacisk i presję na wzrost cen.

Po tak zwanym halvingu tokena w kwietniu – kiedy nagroda za blok dla górników spadnie do 3,125 Bitcoina z 6,25 Bitcoina – ogólna podaż spadnie jeszcze bardziej, a niedobór „osiągnie pogłębiony poziom” – stwierdził Villegas we wtorkowej notatce.

– Podsumowując, widzimy bardzo solidne podstawy dla Bitcoina i wierzymy, że ceny są dobrze wspierane na obecnych poziomach z dalszym potencjałem wzrostu – napisał Villegas.