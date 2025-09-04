Finanse
W sierpniu popyt na kredyty mieszkaniowe lekko spowolnił

Wobec mocnego lipca liczba występujących o pożyczkę skurczyła się o 14 proc. Ta korekta nie zmienia trendu: zainteresowanie finansowaniem rośnie dzięki poprawie zdolności kredytowej. Obniżki stóp, wzrost płac i stabilne ceny mieszkań robią swoje.

Publikacja: 04.09.2025 08:40

Adam Roguski

W sierpniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 35,3 tys. osób, o 13,7 proc. mniej niż w bardzo mocnym lipcu oraz o 33,8 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy rynek spowolnił przez wysokie stopy procentowe i brak nowego programu dopłat.  Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 467,9 tys. zł, o 1,2 proc. mniej niż w lipcu i 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Według szacunków BIK, łączna wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w sierpniu była o 52,5 proc. większa niż rok wcześniej. 

Już prawie 10 mld zł miesięcznie pożyczamy na zakup mieszkania

Rośnie zdolność kredytowa konsumentów i popyt na pożyczki mieszkaniowe

– W sierpniu w ujęciu rocznym liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy  wzrosła o ponad 1/3 – i to pomimo nadal wysokiego na tle innych krajów UE poziomu stóp procentowych. Dane sierpniowe potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. Mimo korekty wobec lipca, sierpniowy wynik jest w trendzie zwiększonego zainteresowania pożyczkami, obserwowanego od początku tego roku. – Rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe jest efektem zarówno obniżek stóp procentowych, jak i oczekiwań na kolejne. Dodatkowym czynnikiem jest nominalny wzrost wynagrodzeń o 9 proc. rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na rosnącą zdolność kredytową. Dobra z perspektywy kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym – duża oferta na rynku pierwotnym – może wpływać mobilizująco na kredytobiorców i zachęcać do większej aktywności na rynku kredytowym. Na wysokość wartości BIK Indeksu Popytu (zmiana rok do roku łącznej wartości wnioskowanych kredytów – red.) duży wpływ ma również średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która w sierpniu była wyższa o 8,6 proc. niż rok temu. W mojej opinii, w kolejnych miesiącach padnie kolejny rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu – dodaje Rogowski.

Sprzedaż w dół. Ceny mieszkań stabilne

Trzecia obniżka stóp procentowych w tym roku wspiera popyt na kredyty

W środę Rada Polityki Pieniężnej dokonała trzeciej w tym roku obniżki stóp – o 0,25 pkt proc. Łącznie stopa referencyjna została zmniejszona do 4,75 proc. wobec 5,75 proc. w maju. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,81 proc. WIBOR 6M wynosi 4,66 proc. wobec ponad 5,7 proc. na początku kwietnia. 

Wraz z popytem rośnie wartość akcji kredytowej. W lipcu banki i SKOK-i udzieliły pożyczek na zakup nieruchomości lub refinansowanie zakupu nieruchomości o wartości 9,99 mld zł, o 14 proc. więcej niż w czerwcu i o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Przyznano 22,4 tys. kredytów, o 16 proc. więcej niż w czerwcu i 32 proc. więcej niż rok wcześniej.

