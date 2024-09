Umorzenie kredytu na rok. Znamy warunki pomocy dla powodzian

Ubezpieczenie w kredycie a utrata domu

Eksperci zaznaczają, że możliwość umorzenia kredytu na rok może bardzo pomóc poszkodowanym, zwłaszcza że banki same z siebie zwykle nie występują z takimi ofertami. – Powodzianie niewątpliwie znaleźli się w trudniej sytuacji finansowej. Chodzi o konieczność nagłych dużych wydatków na usunięcie zniszczeń, jakie spowodował żywioł, typu remonty i modernizacje domów i mieszkań. Do tego wiele osób straciło cały dobytek gromadzony przez lata, w tym wyposażenie kuchni, łazienek, meble, sprzęt AGD, RTV, samochody itp. Odtworzenie tego majątku naraz to ogromne koszty. To, że przez rok nie muszą ponosić jeszcze obciążeń kredytowych, to duża ulga – zaznacza Bartosz Turek.

Szczególnym przypadkiem są tu kredytobiorcy, którym powódź całkowicie zniszczyła dom czy mieszkanie – albo przestały one istnieć, albo nadają się jedynie do rozbiórki. Osoby w takich sytuacjach również będę mogły skorzystać z pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, ale przede wszystkim mogą one liczyć na całkowite umorzenie swojego kredytu z tytułu realizacji ubezpieczenia nieruchomości od nieprzewidzianych zdarzeń (czego banki wymagają w zasadzie przy każdym kredycie mieszkaniowym).

Inna sprawa, czy z tego typu ubezpieczenia po spłacie zobowiązań dla banku zostanie coś jeszcze dla kredytobiorcy na pokrycie strat. – Może się okazać, że nie zostanie – przyznają eksperci. Szczególnie może dotyczyć to osób, które mają ubezpieczenie do wysokości kredytu, a nie do wartości nieruchomości, która przez lata mogła znacząco wzrosnąć.

Jakie kwoty pomocy dla kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, działający przy BGK, finansowy jest ze składek banków. Minister finansów Andrzej Domański ocenia, że z tytułu nowych zadań nie będzie konieczne jego dokapitalizowanie. Na koniec czerwca zgromadzonych tam było ok. 1,26 mld zł, co ma być wystarczającą kwotą umożliwiającą dalszą pomoc kredytobiorcom ogółem, w tym również poszkodowanym przez powódź.

Jednocześnie resort finansów nie szacuje, ile ewentualnie osób mogłoby złożyć wniosek o roczne umorzenie swojej hipoteki. Za to podaje, że średnia wartość złotowego kredytu mieszkaniowego wynosi 214 tys. zł, a średnia miesięczna rata to obecnie ok. 1760 zł. Oznacza to, że przeciętny kredytobiorca może przez rok zaoszczędzić 22 tys. zł, korzystając z pomocy FWK. Według wyliczeń Jarosława Sadowskiego przy kredycie o wartości 300 tys. zł, takie oszczędności mogą sięgnąć ok. 26,7 tys. zł, a przy 500 tys. zł – ok. 44,6 tys. zł.

Przy założeniu, że poszkodowani będą ubiegać się średnio właśnie o 22 tys. zł, pieniędzy w FWK wystarczyłoby dla ponad 57 tys. osób.